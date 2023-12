La periodista Juliana Oxenford se despidió de ATV el pasado 15 de diciembre, luego de que el canal no le haya renovado su contrato de trabajo.

Ante su expulsión de la casa televisora, Juliana aseguró que una persona “poderosa” complotó su despido. Algunos usuarios de internet sugirieron que se refería a Magaly Medina, quien la criticó en reiteradas ocasiones.

No obstante, Medina se pronunció respecto a las especulaciones y salida de la rubia periodista. De ese modo, Magaly aceptó haber pedido la renuncia de Oxenford cuando se desarrollaban las Elecciones Presidenciales del 2021.

Este habría sido motivado por el supuesto apoyo mediático que Juliana Oxenford le brindaba al expresidente Pedro Castillo y que habría generado incomodidad en la Urraca.

“Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista y yo no soy ni aprista ni fujimorista, a mí no me vengan con esas tonteras”, dijo la comunicadora en los primeros minutos de su programa.

Magaly Medina asegura que Juliana Oxenford se fue de ATV por bajo “rating”





Tras ello, Medina precisó que la gerencia del canal no tomó en consideración su pedido, ya que le renovaron el contrato. A su vez, Magaly se reveló como una persona de derechas, pero mostró su desinterés por las posiciones ideológicas.

“A mí no me pongan etiquetas políticas que no las tengo. Yo soy de derechas, punto, simple. Para mí tiene que haber libre mercado, nada más. Menos pobreza más seguridad, esa es mi política”, relató.

Luego de eso, Magaly Medina celebró la salida de Juliana Oxenford alegando que su programa e intervenciones disminuían el nivel de audiencia en ATV.

“Si yo fuera tan poderosa, en ese momento te hubieras ido y nos hubieras hecho mucho bien a este canal. Pero así fue, le renovaron su contrato y ahora el rating lo tiene en el piso”, exclamó.