Magaly Medina regresó a la televisión nacional con una nueva temporada de su programa de espectáculos “Magaly TV, la firme”. Esta vez, la atención no solo estuvo centrada en sus populares informes, sino también en su nuevo rostro tras someterse a una cirugía estética en Argentina.

El pasado lunes 9 de febrero, Magaly Medina dio inicio a una nueva temporada de su programa en ATV, el cual inició -fiel a su estilo- bailando, pero lo hizo con el rostro cubierto para luego sacarse el pañuelo y los lentes, y mostrar su nuevo semblante.

“Ya me despeiné (risas). Estoy harta de los pañuelos, harta me tienen… Tanto querían verme, pues acá estoy. El próximo año cumplo 30 años en la televisión, así que tenía que operarme porque voy a celebrar mi doble quinceañero”, dijo Medina, notablemente agitada por su baile inicial.

Así fue la reaparición de Magaly Medina en televisión tras cirugía estética en el rostro. (Foto: Captura de video)

“¿Qué tal? Quedé de 30, ¿no? Feliz de estar nuevamente con ustedes, pero empecemos este programa después de tantas especulaciones, aquí estoy”, agregó.

Luego, Magaly Medina respondió a los títulos que su producción le puso en el programa, bromeando con su cirugía. “No se van a salir los puntos, envidien”, replicó la popular ‘Urraca’, riéndose de las bromas.

Así fue la reaparición de Magaly Medina en televisión tras cirugía estética en el rostro. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que Magaly Medina regresó con un programa cargado de sorpresas. En su primera edición del 2026, “Magaly TV, la firme” presentó una entrevista al abogado de la joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña por el delito de violación en Uruguay.

Asimismo, el programa de espectáculos cerró con un informe de Gianluca Lapadula, quien fue captado en una fiesta en Barcelona, España, divirtiéndose con una mujer que no es su esposa.