Jessica Newton reveló en sus redes sociales que Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano tenían intenciones de convertirse en padres, y por ese motivo la organizadora del Miss Perú propuso a la conductora para que sea madrina del hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton y Deyvis Orosco.

Medina no fue ajena a estas recientes declaraciones de su ex amiga y utilizó las cámaras de su programa para aclarar que sí quiso tener un hijo con el notario, pero finalmente desistió.

“Ciertamente, mi esposo y yo, en un momento determinado, pensamos en tener bebés y creo que tenemos los medios económicos para tener un vientre de alquiler o tener 50 nanas porque siempre he dicho que no soy tan maternal y que no me gustan las amanecidas, pero al final... los dos decidimos disfrutar de lo que tanto trabajo nos costó conseguir y por eso decidimos no tener bebés”, explicó Magaly en la reciente edición de su espacio en ATV.

“Tengo sobrinos a los que quiero mucho y tengo un hijo, serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Por su puesto, decidimos agrandar a nuestra familia perruna, así de simple”, añadió.

Jessica Newton defiende a su hija de los “ataques” de Magaly Medina

Tras el comunicado emitido por Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco, en el que respondieron a los ataques de Magaly Medina y explicaron que su amistad se quebró por su “interés de generar rating” con ellos y el nacimiento de su bebé, Jessica Newton salió al frente para apoyar a su hija y a su yerno.

“Yo sé que muchos esperaban que yo saliese a atacar, a criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo porque salir a atacar a mi amiga, porque se habrá comportado mal, sí, pero los sentimiento no cambian, uno no te puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y te ataca. No. Lo que yo tenga que decirle será en privado”, dijo inicialmente.

“No tengo nada que ocultar, pero sí que callar, porque soy su amiga y porque lo que ha habido entre nosotras no puede ser utilizado para hacer daño. No es amigo el que utiliza lo que tiene pata atacar, así que si esperan que yo salga a decir que es un mala persona, que es una persona tóxica, que me ha usado o ha usado a los chicos porque tiene algún interés, me quedo con las risas, con los momentos de alegría”, agregó.

