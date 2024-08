Magaly Medina, su productor Patrick Llamo y el gerente de programación Ney Guerrero fueron vistos recientemente en las instalaciones de América Televisión, lo que encendió las alarmas sobre un posible cambio de casa televisora de la popular presentadora de espectáculos.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ conversó con el diario Trome y despejó las dudas sobre un posible cambio de canal. Según dijo, ella está enfocada en seguir al frente de “Magaly TV, la firme” en ATV.

“Yo tengo la camiseta bien puesta de ATV. Esta es la casa donde me dieron mi primera oportunidad televisiva y me enorgullezco de vestir esta camiseta. Siempre intento contagiar mi espíritu competitivo y le pongo punche para que todos ganemos. Me sigan o no yo siempre seguiré poniéndole alma, corazón y vida a mi programa”, dijo Medina.

Sobre su visita a las instalaciones de América Televisión en Pachacamac, Magaly Medina aseguró que fueron muy amables al hacerle un recorrido. Al ser consultada por si su presencia responde a una posible participación en la Teletón, Medina dijo: “No lo puedo decir todavía”.

“Nunca había estado adentro. Fueron muy amables en hacerme un breve recorrido y realmente quedé muy impresionada”, añadió.

Según fuentes del diario Trome, Magaly Medina habría llegado hasta las instalaciones de Pachacamac para grabar un spot para la Sociedad de Radio y Televisión, ya que este año América Televisión es el canal anfitrión y ha citado también a figuras de otros canales para participar de este comercial que se emitiría en un par de semanas.

