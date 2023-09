La presentadora de televisión Magaly Medina continuó expresando su admiración por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, de Hablando Huevadas, programa humorístico de internet.

Tras haberse pronunciado por las imágenes de Ricardo Mendoza y Mayra Goñi en la que aparecen besándose, la Urraca compartió también la admiración que siente por Jorge Luna.

“A mí Jorge Luna me parece genial, yo soy más fan de los dos, me gusta cuando hacen sus presentaciones, […] me parece un comediante nato. Es tan rápido, me encanta, me declaro su fan”, expresó la comunicadora en su programa Magaly TV la Firme.

Por otro lado, Medina comentó que las rutinas de stand-up y sus intervenciones en el show de internet que conduce Luna le provocan risas.

“Me gusta cuando a mí me sacan esa risotada… Yo tengo la risa un poco fácil —dijo Magaly riéndose—, lo gruñona también lo tengo más fácil. ¡Bastante más fácil que la risa!”, comentó.

Ricardo Mendoza y Mayra Goñi son captados nuevamente besándose

El supuesto amorío que tiene el comediante Ricardo Mendoza con la actriz Mayra Goñi sigue siendo un tema polémico, ya que fueron captados nuevamente intercambiando besos.

En las imágenes que Magaly TV la Firme revelaron se vio a la pareja compartiendo un taxi en donde se brindaban muestras de cariño. A pesar de que la actriz negó un romance con Mendoza, el compañero de Jorge Luna ya afirmó que está saliendo con Goñi.

“Vamos hablar de Mayra... ¿Quieren saber de Mayra? Les voy a decir para que se acabe, yo salgo con Mayra, ya está, claro que salgo con Mayra, ¿Qué pasa con eso? No entiendo”, dijo Ricardo en un podcast de YouTube, el mismo que conduce con la productora Kathy Saénz.