El jugador Jean Deza ha demostrado que su relación con Gabriela Alava está mejor que nunca pese a que las cámaras de “Magaly TV: La Firme” lo captaron saliendo de un hotel junto con Stefany Camus a finales del 2021.

Fiel a su estilo, Magaly Medina lanzó una dura crítica en contra de la joven emprendedora por retomar su relación con el jugador del ADT de Tarma pese al ‘ampay’ con la modelo.

“Después que lo vimos ingresando a un hostal con una chica, quien también salió con John Kelvin, (Gabriela Alava) volvió con él y ahora se andan jurando amor eterno. ¿Hasta cuándo le durará?”, cuestionó la ‘Urraca’.

Aunque demuestran ante el público ser una pareja sólida, Magaly Medina cree que Jean Deza pronto estará envuelto en un nuevo escándalo de infidelidad ya que en los últimos años ha sido protagonista de escandalosas rupturas.

“Nosotros no le tenemos fe ni en Semana Santa a la palabra de Jean Deza. (…) Después de la infidelidad ella apuesta por él ¿Qué pensará? que ella sí lo va a cambiar, que ella sí lo va a volver un corderito amoroso, fiel y tierno que jamás se escapa del corral. Ya lo queremos ver. No le tenemos nadita de fe”, agregó.

Para la figura de ATV, Gabriela Alava no habría puesto fin a su relación con el delantero nacional debido a que él sería su único sustento. En ese sentido, dijo que esta dependencia económica no debería ser una excusa para dejarse humillar públicamente.

“Esta chica no trabaja, no tiene una profesión, no se desempeña en nada, o sea, solamente es la compañera de Jean Deza. Entonces si vive con él, él es su único ingreso, pero eso no es una razón para quedarse después de haber sido humillada”, arremetió.

