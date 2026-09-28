La presentadora de televisión, Magaly Medina, es condenada a tres años de prisión suspendida luego de una querella presentada por el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima la declaró responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.

La sentencia establece reglas de conducta para la comunicadora, como la restricción de cambiar de domicilio o salir del país, además del pago de una multa equivalente a S/ 57,216.50.

Medina deberá asistir a dejar su firma de manera periódica como parte de la sentencia.

Por su lado, Guadalupe dijo haber recibido la noticia sin ánimo de revancha, pues asegura que inició el proceso para defender su honor.

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