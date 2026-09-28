Magaly Medina fue declarada responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada, tras una querella presentada por el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe.
Magaly Medina fue declarada responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada, tras una querella presentada por el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe.
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA
Por Redacción EC

La presentadora de televisión, Magaly Medina, es condenada a tres años de prisión suspendida luego de una querella presentada por el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima la declaró responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.