La presentadora de televisión, Magaly Medina, es condenada a tres años de prisión suspendida luego de una querella presentada por el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima la declaró responsable por delitos contra el honor, en las modalidades de injuria y difamación agravada.
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