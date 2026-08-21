Magaly Medina rechazó conducir la Teletón 2026 al considerar que su invitación habría surgido tras la negativa de otra figura televisiva, además de pronunciarse luego de que María Pía Copello revelara la propuesta en redes sociales.

Durante la emisión de “Magaly TV La Firme”, la presentadora abordó lo sucedido en el pódcast de Copello junto a Ethel Pozo, donde se sugirió que el llamado a una figura externa a América Televisión buscaba cubrir la ausencia de otra personalidad.

Ante dicha interpretación, Medina expresó: “Yo no soy tapahuecos de nadie, absolutamente”, dejando clara su postura frente a la posibilidad de asumir un rol de sustituta dentro de la jornada solidaria.

Asimismo, al referirse a que las negociaciones privadas terminaron siendo difundidas, la conductora respondió con ironía: “Bueno, María Pía Copello hoy deslizó una infidencia. Ya no le voy a contar nada la próxima vez”.

Por otro lado, Medina cuestionó los factores estructurales que afectan al formato del evento en la actualidad y sostuvo que la industria del entretenimiento ya no cuenta con el respaldo económico de años anteriores.

“No existen los presupuestos antiguos, no existen los auspiciadores que antiguamente existían. No existen, no da para tanto eso”, manifestó al explicar que mantener extensas horas de transmisión técnica implica hoy un gasto sumamente complejo para las televisoras.

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Finalmente, al recordar el historial del bloque benéfico y el afán de protagonismo de diversos conductores a lo largo de los años, Medina hizo un llamado a la unidad del sector.

“Este año deberían todos de dejarse los egos de costado, los egos de lado. Yo creo que esta Teletón deberían los canales unidos darle el color que tenía antes, donde todas las figuras, y no solo una sea la que sobresalga, sino todas”, concluyó.

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