La conductora también se refirió a María Pía, quien difundió la noticia, indicando que "ya no le contaría" sus asuntos una próxima vez | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La conductora también se refirió a María Pía, quien difundió la noticia, indicando que "ya no le contaría" sus asuntos una próxima vez | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Magaly Medina rechazó conducir la Teletón 2026 al considerar que su invitación habría surgido tras la negativa de otra figura televisiva, además de pronunciarse luego de que María Pía Copello revelara la propuesta en redes sociales.

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