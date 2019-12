Las diferencias entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel disminuyeron tras la llamada de la conductora de “El dúo perfecto” al programa de la periodista, tanto así que horas previas a la Navidad no han tenido problema alguno en enviarse mensajes con buenos deseos.

Ambas conductoras de televisión fueron consultadas sobre qué se regalarían por Navidad, Magaly Medina bromeó con que le obsequiaría un novio a la figura de América Televisión. Mientras que Gisela le deseo lo mejor a la pelirroja en su matrimonio.

“Le regalaría un novio. Creo que ha alcanzado un estado de bienestar y tranquilidad emocional que no necesita a ningún hombre a su lado; sin embargo, me encantaría que encontrara a un ser humano amoroso que se convierta en su compañero de vida”, sostuvo Magaly al diario Trome.

“¡Lo tiene todo! Bueno, lo que le deseo es que siga siendo feliz en su matrimonio, que disfrute de su esposo y cumplan todos los sueños que se han propuesto como pareja, porque lo bonito es caminar juntos”, sostuvo Valcárcel.

Magaly y Gisela no descartaron tener un encuentro en la televisión; sin embargo, la pelirroja sostuvo que no es su prioridad. “Reunirme con ella en la ‘tele’ no es mi prioridad hoy en día y fuera de la tele no creo que se dé, porque no somos amigas”, sostuvo la figura de ATV.

“Fuera de la televisión ya nos hemos visto, pero no sé qué pueda pasar este año que viene, no hay que descartar nada”, dijo la conductora de “El dúo perfecto”.