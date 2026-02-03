Magaly Medina confirma la fecha de su regreso a la televisión: “Vuelve por todo lo alto”

Se acabaron las vacaciones para Magaly Medina. La conductora de televisión anunció su regreso con “Magaly TV, la firme” para el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 9:45 p.m., luego de un prolongado descanso televisivo.

El canal ATV fue el encargado de presentar el afiche oficial que confirma la fecha y horario del regreso de Magaly Medina a la televisión peruana. “La reina ya tiene fecha de retorno”, escribió en su publicación.

“ESTE 9 DE FEBRERO, vuelve el programa que todo el público peruano quiere, Magaly TV La Firme por ATV, ATV.pe y Facebook y YouTube de Magaly ATV. Desde las 9:45 pm, prepárate para las mejores noticias, los escándalos que todos hablarán y los ampays que sonarán en el 2026”, señala la publicación del canal.

ATV anunció la fecha del regreso de Magaly Medina a la televisión peruana. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, la popular presentadora de espectáculos fue la encargada de compartir un avance promocional de su programa y escribió sobre él el mensaje: “Vuelve por todo lo alto. El próximo lunes por ATV”.

Magaly Medina confirmó la fecha de su regreso a la pantalla chica. (Foto: Captura de IG)

De esta manera, Magaly Medina anunció su regreso a la televisión luego de un prolongado descanso que se habría extendido por la recuperación de la ‘urraca’ tras someterse a una operación estética en el rostro.

Como se recuerda, a inicios del 2026 Magaly Medina viajó hasta Argentina para someterse a una cirugía estética en el rostro. Pese a las complicaciones que hubo en su recuperación, la presentadora de espectáculos está lista para volver a la televisión.