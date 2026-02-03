Escuchar
(2 min)
Magaly Medina ya está totalmente recuperada tras su operación estética y anuncia su regreso a la TV. (Foto: Instagram)

Magaly Medina ya está totalmente recuperada tras su operación estética y anuncia su regreso a la TV. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina ya está totalmente recuperada tras su operación estética y anuncia su regreso a la TV. (Foto: Instagram)
Magaly Medina ya está totalmente recuperada tras su operación estética y anuncia su regreso a la TV. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Se acabaron las vacaciones para Magaly Medina. La conductora de televisión anunció su regreso con “Magaly TV, la firme” para el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 9:45 p.m., luego de un prolongado descanso televisivo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Magaly Medina confirma la fecha de su regreso a la televisión: “Vuelve por todo lo alto”
Farándula

Magaly Medina confirma la fecha de su regreso a la televisión: “Vuelve por todo lo alto”

Samahara Lobatón asegura que no tiene ningún conflicto con Bryan Torres: “Estamos bien”
Farándula

Samahara Lobatón asegura que no tiene ningún conflicto con Bryan Torres: “Estamos bien”

Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”
Farándula

Samahara Lobatón reaparece y habla sobre Melissa Klug: “Ella tiene su posición y la respeto”

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres: “Nadie me dice que decir”
Farándula

Samahara Lobatón desmiente presunta manipulación de Bryan Torres: “Nadie me dice que decir”