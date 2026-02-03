Magaly Medina confirma la fecha de su regreso a la televisión: “Vuelve por todo lo alto”

Se acabaron las vacaciones para Magaly Medina. La conductora de televisión anunció su regreso con “Magaly TV, la firme” para el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 9:45 p.m., luego de un prolongado descanso televisivo.
Se acabaron las vacaciones para Magaly Medina. La conductora de televisión anunció su regreso con “Magaly TV, la firme” para el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 9:45 p.m., luego de un prolongado descanso televisivo.
El canal ATV fue el encargado de presentar el afiche oficial que confirma la fecha y horario del regreso de Magaly Medina a la televisión peruana. “La reina ya tiene fecha de retorno”, escribió en su publicación.
“ESTE 9 DE FEBRERO, vuelve el programa que todo el público peruano quiere, Magaly TV La Firme por ATV, ATV.pe y Facebook y YouTube de Magaly ATV. Desde las 9:45 pm, prepárate para las mejores noticias, los escándalos que todos hablarán y los ampays que sonarán en el 2026”, señala la publicación del canal.
Por su parte, la popular presentadora de espectáculos fue la encargada de compartir un avance promocional de su programa y escribió sobre él el mensaje: “Vuelve por todo lo alto. El próximo lunes por ATV”.
De esta manera, Magaly Medina anunció su regreso a la televisión luego de un prolongado descanso que se habría extendido por la recuperación de la ‘urraca’ tras someterse a una operación estética en el rostro.
Como se recuerda, a inicios del 2026 Magaly Medina viajó hasta Argentina para someterse a una cirugía estética en el rostro. Pese a las complicaciones que hubo en su recuperación, la presentadora de espectáculos está lista para volver a la televisión.