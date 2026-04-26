Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su nueva casa, la cual construyó con su esposo Alfredo Zambrano. A través de una de sus redes sociales, la conductora de espectáculos se mostró feliz y compartió con sus seguidores algunos rincones de su hogar.

La conductora del programa “Magaly TV, la firme” utilizó su cuenta oficial de TikTok para compartir con sus seguidores el comienzo de una nueva etapa que comparte junto al notario Alfredo Zambrano. En el video que Magaly publicó se ve la parte de la cocina y un texto que acompaña.

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“Cuando me preguntan por qué ando feliz como una lombriz… es porque estoy disfrutando mi casita nueva”, es el breve, pero significativo mensaje que acompaña la publicación de Medina en la popular red social.

Magaly Medina construyó su casa junto a su esposo Alfredo Zambrano. (Foto TikTok / @magalymedinav )

El video compartido por Magaly Medina obtuvo comentarios positivos de parte de sus seguidores. Uno de los mensajes que recibió fue de elogio por su esfuerzo personal; sin embargo, la presentadora aclaró que fue un trabajo en conjunto con su esposo.

“¡Y el de mi esposo! Esta casa la compramos e hicimos los dos”, respondió a una usuaria, reforzando la idea de que el trabajo no solo fue de ella, sino también la de Alfredo Zambrano.

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Asimismo, algunos le solicitaron que realice un “House Tour”, a lo que enfatizó que no “quiere exponer su casa a malas vibras, hay mucha envidia”.

Así como recibió comentarios positivos, no faltaron las críticas, a las que Medina no tardó en responder tajantemente. “Y de puro contar chismes, grande reina”, fue un comentario de una seguidora, a lo que Magaly respondió: “Te reto a que lo hagas y que tengas éxito. Hacer periodismo de espectáculo no es fácil. Chisme barato es lo que hacen ahora en decenas de streamings”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la popular ‘Urraca’ muestra detalles de su nuevo hogar. En años anteriores ya había presentado el progreso de la construcción de su casa en Lima, generando expectativa entre sus seguidores por conocer el resultado final del proyecto.