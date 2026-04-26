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Magaly Medina construyó su casa junto a su esposo Alfredo Zambrano. (Foto TikTok / @magalymedinav )
Magaly Medina construyó su casa junto a su esposo Alfredo Zambrano. (Foto TikTok / @magalymedinav )
Por Redacción EC

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su nueva casa, la cual construyó con su esposo Alfredo Zambrano. A través de una de sus redes sociales, la conductora de espectáculos se mostró feliz y compartió con sus seguidores algunos rincones de su hogar.

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