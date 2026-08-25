Magaly Medina aseguró que Mario Hart tuvo la oportunidad de ser más certero en su respuesta. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina aseguró que Mario Hart tuvo la oportunidad de ser más certero en su respuesta. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira y la respuesta de Mario Hart, luego de que ambos expusieran públicamente distintos aspectos de su separación. La conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que, tras escuchar al piloto, considera su versión la más creíble.

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