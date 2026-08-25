Magaly Medina se pronunció sobre las recientes declaraciones de Korina Rivadeneira y la respuesta de Mario Hart, luego de que ambos expusieran públicamente distintos aspectos de su separación. La conductora de “Magaly TV, la firme” aseguró que, tras escuchar al piloto, considera su versión la más creíble.

La presentadora de espectáculos resaltó que Hart tuvo la oportunidad de responder de manera más contundente a los cuestionamientos de su expareja, pero optó por mantener un tono calmado durante su participación en el podcast “Sin más que decir”. Para Medina, esta actitud fue determinante para creer en sus declaraciones.

“¿A quién le creemos? A mí me suena creíble lo que él dice, no me suena rencoroso, no me suena con ánimos vengativos. Yo lo veo a Mario Hart hablando tranquilo, pausado”, dijo Medina, quien analizó la manera en que el piloto abordó las declaraciones de su exesposa.

Magaly Medina dice que cree en Mario Hart tras declaraciones de Korina Rivadeneira.

Por otro lado, Medina consideró que Korina Rivadeneira mostró una mayor carga emocional al referirse a su matrimonio. Según la conductora, en las declaraciones de la actriz se percibía “mucha rabia contenida” por situaciones que, a su parecer, habría guardado durante un tiempo y decidió contar públicamente.

La popular ‘Urraca’ también destacó que Hart evitó hablar negativamente de Rivadeneira, pese a que, según su análisis, tenía elementos para responderle. “No ha querido decir nada malo de la madre de sus hijos”, sostuvo Medina.

Sin embargo, la conductora también cuestionó una de las acciones posteriores de Hart: el lanzamiento de una canción en tono de burla tras las declaraciones de su expareja. Para Medina, ese gesto terminó perjudicando la imagen que había construido con su respuesta inicial.

Mario Hart regresó a Lima tras su viaje a España y se refirió con ironía a las recientes declaraciones de su exesposa sobre su relación. (Foto: Captura de video / "Sin más que decir")

“Con la cancioncita estropeó todo lo que había logrado hacer”, sentenció Magaly, quien consideró que el piloto habría cerrado mejor el episodio si mantenía la postura mostrada durante su entrevista y evitaba continuar con la polémica con una broma o el anuncio de nuevos proyectos en torno a su separación.