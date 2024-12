Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar duramente a Christian Cueva tras escuchar sus recientes declaraciones, donde aseguraba que no está dispuesto a perdonar una infidelidad, ahora que ha iniciado una nueva relación con la cantante Pamela Franco.

Durante la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, Medina recordó que el popular ‘Aladino’ reconoció de forma pública que le había sido infiel a su esposa Pamela López en más de una oportunidad.

“Cómo le van a preguntar eso a un sacavueltero, a uno de los sacavuelteros más conocidos de este país… La respuesta más normal y justa hubiera sido: ‘claro, si a mí me perdonaron varias veces, por qué yo no perdonaría una infidelidad’, pero eso no puede decir a un machista, sacavueltero y machista”, dijo Medina.

Asimismo, Medina también cuestionó que Pamela Franco también estuvo involucrada con el futbolista cuando este aún estaba casado con Pamela López.

Como se recuerda, Christian Cueva y Pamela Franco realizaron una entrevista en Radio Karibeña, donde hablaron detalles de su relación y revelaron si es que alguno perdonaría una infidelidad. La respuesta de ambos sorprendió a todos.

“No, pero siento que son cosas que se discuten muy internamente, si es que ocurre algo en la vida”, dijo el futbolista peruano. Por su parte, Franco aseguró que ella tampoco estaría dispuesta a pasar por alto una traición. “No, yo tampoco, ya pasaríamos a otras ligas”.

