Magaly Medina sorprendió este martes luego que lanzara una dura crítica contra Deyvis Orosco y su novia, Cassandra Sánchez De Lamadrid, luego que protagonizaran una romántica pedida de mano durante uno de los conciertos del cumbiambero.

La popular ‘Urraca’ cuestionó al artista por entregarle un anillo a su novia por segunda vez, pese a que ya se habían comprometido el pasado 24 de octubre del 2020.

“¿Cómo haces para que en un concierto, arrodillarte, hacer un show, montar el circo, y decir: quieres casarte conmigo? ¿Él fue y le dijo: ‘Casandra dame el anillo que lo voy a poner otra vez en la cajita y te lo voy a sacar delante del público en medio del concierto’?”, cuestionó la presentadora de ATV.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” dejó entrever que este nuevo compromiso sería una estrategia de marketing para promocionar los próximos conciertos que tendrá Deyvis Orosco como parte del aniversario del Grupo Néctar.

“Él está iniciando una gira por el aniversario de Néctar, la agrupación de su padre. No sabemos si esto lo hace para difundir sus conciertos porque sabe que estás historias la gente las consume”, continuó criticando.

“A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal”, acotó.

Critica a Cassandra Sánchez De Lamadrid

Magaly Medina también lanzó una fuerte crítica contra la novia del cumbiambero, quien además es hija de su amiga Jessica Newton.

“Cassandra se presta el juego y hace cara de sorpresa como si está fuera la primera vez que le pidiera matrimonio. Supuestamente se lo pidió el año pasado, yo no entiendo. (…) Me apareció de mal gusto”, arremetió para luego aclarar que su amistad con la directora del Miss Perú no implica que no pueda opinar al respecto.

