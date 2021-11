En la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina se tomó unos minutos para referirse al reciente triunfo de Isabel Acevedo en el relity “Reinas del Show”.

La figura de ATV se burló de la popular ‘Chabelita’ por decir que triunfó en programa de Gisela Valcárcel con “nombre propio”. “Ella era una bailarina más del staff de bailarines que acompañan, en este tipo de shows de baile, a las que sí tienen nombre propio, ¿entiendes? Ella era una más, como los Anthony Aranda de este mundo”, comentó en un inicio.

En otro momento, Magaly Medina señaló que la bailarina “no tiene nombre propio”, ya que se hizo conocida por su relación con el cantante Christian Domínguez.

“Ha dicho tantas veces que ha ganado la corona con un nombre propio que me ha hostigado. Chabelita, tú eres Chabelita, la ex de Christian Domínguez.... Lo que pasa que ella no es conocida por un talento, sino por ser la ex de Christian Domínguez”, dijo la conductora de televisión.

“Es una huachafada, porque cuando uno logra que su nombre se conozca, ya ahí estás, pero si ella ha sido invitada a todos los programas, es porque ha sido la pareja de Christian Domínguez. Talento más que el baile, no le conocemos. Así que su nombre propio, me valen tres pepinos”, añadió.

