“Mujeres al mando” llegó a su fin el viernes 25 de febrero y Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su programa para referirse al espacio de Latina, al cual calificó de “fracaso”.

Medina cuestionó que Latina haya celebrado los tres años de “Mujeres al mando” en su último día en la pantalla chica.

“Yo no sé por qué había motivos para celebrar. Hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran o hicieran un descanso, no. Los retiraron de la televisión. Los sacaron, les dijeron hasta aquí no van más. Cambiaron como ‘cuchumil’ veces de conductores de televisión y nada funcionaba”, comentó Magaly.

La presentadora de ATV criticó que Latina haya mantenido mucho tiempo el espacio matutino, pese a su bajo rating y el constante cambio de conductoras.

“Hoy se pusieron en el set grande de ‘Yo Soy’, armaron toda una parafernalia, con invitados especiales. ¿Cómo van a celebrar tres años que fue un perfecto fracaso? Y no sé por qué lo mantuvieron ahí tanto tiempo. Empezaron con Karen Schwarz, Magdyel Ugaz y Mirella Paz, una mezcla bastante estrambótica. Desde un principio estuvo marcado de un fracaso. Se van del aire y hacen un fiestón. No entiendo”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Anthony Aranda fue presentado en “Esto es guerra”

Anthony Aranda ingresa a EEG https://www.americatv.com.pe/