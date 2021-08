Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar a Melissa Paredes por su llanto al ver las imágenes del emotivo encuentro de Sheyla Rojas y su pequeño Antoñito, de quien estuvo alejada por varios meses luego que Antonio Pavón se lo llevara a vivir con él a España.

En la reciente edición de su programa “Magaly TV: La Firme”, la periodista tuvo duras palabras contra la conductora de “América Hoy” y le aconsejó que guardara sus lágrimas y no “llore por cualquier cosa”, pues hay razones más importantes para hacerlo.

“Lo que a mi realmente me ha causado bastante asombro es que esto (el reeencuentro de Sheyla Rojas y su hijo), algunos han querido convertirlo en una telenovela, un dramón barato... Por ejemplo Melissa Paredes, que lloriqueó en la mañana, bueno, ella llora por todo”, dijo inicialmente la popular ‘Urraca’.

“Eso ya no se usa Melissa, estamos en tiempos en que las lágrimas hay que reservarlas para cosas que realmente nos opriman el corazón, pero no vamos a llorar por cualquier cosa. No tenemos que llorar por nadie que no se lo merece además”, agregó.

Tras leer un extracto de las declaraciones de Peredes en su programa sobre el momento que protagonizaron Sheyla Rojas y su hijo, volvió a arremeter en su contra. “¡Ah, claro, como es madre, ahora tenemos todos que disculpar su llanto público. O sea, como ella también es mamá, entonces se emociona”, dijo.

Y continuó: “Claro, los que estamos frente a una cámara, somos padres, somos hijos, y también se nos enternece el corazón de cuando en cuando, pero hacer del llanto una costumbre y una muletilla que ensayamos todos los días porque no tenemos más guión en nuestra cabeza, porque no nos da el cerebro para impactar a la opinión pública de otra manera, porque no tenemos nada más como inteligencia que ese argumento fácil y rápido”.

“Porque a las mujeres nos acusan de ser el llanto fácil muchas veces, pero no tenemos que abusar de ese recurso. Eso quizás le funcionará a ella en su casa con el ‘Gato’ Cubas derrepente, aunque a mi me parece estúpido cuando una mujer llora y lo usa como recurso para convecer a otra persona. Nunca me ha parecido y creo que a las mujeres siempre nos han dicho que somos las reinas del dramas y yo odio que nos califiquen así porque no lo somos. Entonces ese dramón de la mañana me pareció inútil”, finalizó.

