Este viernes, Magaly Medina criticó a Rebeca Escribens, panelista de ‘América Hoy’, por felicitar a Janet Barboza en su cumpleaños, calficando sus palabras de “falsas” al considerar que los elogios buscaban “lavarle la cara” tras la polémica que protagonizó con Ethel Pozo.

Y es que, durante la emisión del programa de América TV, Escribens tomó la palabra para dirigirse a Janet y expresar su agradecimiento por compartir el espacio televisivo.

“Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida ”, señaló en vivo.

Tras ver las imágenes, Medina cuestionó la escena, indicando que el mensaje de Escribens no habría sido una muestra sincera de afecto, sino una acción motivada por la producción del programa.

“Debe ser que detesta más a Ethel y a mí, que por eso solamente ha hecho esa cuestión. Una soboneada, una arrastrada, un darle veneración a alguien que no, pues. Se te vio ridícula, Rebeca” , afirmó Medina.

En otro momento, la conductora señaló que la actitud de Escribens cambió la percepción que tenía sobre ella, pues aseguró que siempre la consideró una figura con mayor preparación y criterio frente a otros personajes del espectáculo.

En esta entrevista, Pamela López habla sobre sus pretendientes y si tiene alguien especial en su vida. La ex esposa de Christian Cueva revela que no hay nada serio con nadie, aunque menciona que le gusta 'Baro', alguien que supuestamente es guapo pero de quien nadie sabe quién es. La conversación incluye momentos divertidos y bromas sobre su estado romántico actual.

“Rebeca, te caes porque tú te hemos considerado siempre una mujer por lo menos más culta. Tú no eres una Xiomy Kanashiro, tú eres Rebeca Escribens, eres una actriz que canta, una mujer que ha hecho una carrera sin escándalos en el mundo del entretenimiento”, sostuvo.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que no realizaría comentarios similares hacia alguien solo por conservar un puesto de trabajo o un salario, ya que, según indicó, el respeto debe ganarse.