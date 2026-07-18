Para Magaly, el saludo cumpleañero de Rebeca a Janet sería una orden de América TV para "lavarle la cara" tras polémicas | Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram / Composición EC
Para Magaly, el saludo cumpleañero de Rebeca a Janet sería una orden de América TV para "lavarle la cara" tras polémicas | Foto: Magaly TV (Captura) / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes, Magaly Medina criticó a Rebeca Escribens, panelista de ‘América Hoy’, por felicitar a Janet Barboza en su cumpleaños, calficando sus palabras de “falsas” al considerar que los elogios buscaban “lavarle la cara” tras la polémica que protagonizó con Ethel Pozo.

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