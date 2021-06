Magaly Medina no pudo evitar mostrarse indignada y criticar a Shirley Arica, debido a que la popular ‘Chica Realidad’ viajó al norte del país, exactamente a las playas de Vichayito, para festejar su cumpleaños número 32 con un grupo de amigos.

Las palabras de la periodista contra la modelo tuvieron lugar luego que en la última edición de su programa “Magaly TV: La Firme” se emitiera una nota en la que se mostraron fotos y videos de la celebración, que fueron compartidos por Shirley y sus amigos en sus redes sociales.

La fiesta, que aparentemente duró un par de días, se realizó en una exclusiva casa que se alquila para eventos en ese balneario, y la periodista cuestionó que Arica estuviera viajando y divirtiéndose en medio de la polémica con Rodney Pío Dean, padre de su hija, a quien ha acusado de no pasarle pensión para la niña.

“Yo siempre me ando preguntando y ustedes (el público) dirán: ‘Pero Magaly, ¿qué te preocupas tú de la gente?... Pero es que la verdad ella siempre anda quejándose de la economía, de que el padre de la hija que tiene no le da plata, etc, pero se alquilan esa casa junto sus amigos”, indicó inicialmente.

“Esa casa cuesta US$800 la noche y pueden entrar hasta 15 personas, pero con ella están 5 o 6 personas, y se alquila mínimo una semana. Son US$5,600, o sea, ¿cuánto le toca (pagar) a cada uno?, aparte de la decoración, la alimentación, el trago, el pasaje de avión, el transporte... Es todo un presupuesto”, agregó.

Pero eso no fue todo, pues la popular ‘Urraca’ le increpó: “Yo digo si tienes otras necesidades como poner a tu hijo en el colegio, alimentarlo, su salud, y si eres la única persona que tiene tu hijo para que tu la mantengas porque el padre es un irresponsable, cuidas más tu billete”.

