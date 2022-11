El debut de Yahaira Plasencia en la conducción como presentadora del programa “Más Espectáculos” no pasó desapercibido en el mundo de la farándula, y Magaly Medina no pudo evitar lanzar fuertes críticas contra la salsera.

Fiel a su estilo, la ‘Urraca’ se despachó contra la cantante al considerar que no logró conectar con el público. “Alguien que no tiene el lenguaje necesario, no tiene el vocabulario, si como entrevistada con las justas da, ¿cómo va a ser entrevistadora?”, criticó.

“Estaba tan desesperada que lo único que hacía es agarrar el audífono, que la conecta con el director y productor que están en el switcher y que le van indicando, sobre todo a los novatos que no tienen neuronas, lo que tienen que preguntar y opinar”, añadió la figura de ATV.

En otro momento, Magaly Medina sorprendió a más de uno al confesar que ver a Yahaira Plasencia en el programa matutino hizo que extrañara a Jazmín Pinedo, con quien ha tenido diversos enfrentamientos en el pasado.

“Si ni siquiera tiene una opinión respecto a temas de la música y la farándula, cómo le van a pedir a la pobre que presente temas como Alondra, Paolo Guerrero, que se terminó la relación… Pobrecita, cuando vemos a este tipo de conductoras hasta extrañamos a Jazmín Pinedo”, señaló entre carcajadas.

Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al debutar en la conducción este viernes, 11 de noviembre, en el programa “Más espectáculos”. La cantante reemplazó a Jazmín Pinedo, quien viajó a Argentina para conducir la Gala de los Premios Produ.