La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó públicamente la decisión de Karla Tarazona de iniciar acciones legales contra Pamela Franco y Melanie Martínez, al considerar que este tipo de denuncias distraen recursos del sistema judicial y restan atención a casos de mayor gravedad en el país.

Durante la última edición de su programa televisivo, Medina criticó la demanda presentada por Tarazona y sostuvo que existen procesos relacionados con violencia, feminicidios, sicariato y corrupción que requieren prioridad dentro de la administración de justicia.

“ Qué ganas de hacerle perder el tiempo al sistema judicial, cuando realmente hay mujeres desfiguradas, violentadas sexualmente, cuando hay tanto asesinato, sicariato, corrupción … estas cabezas de chorlitos”, expresó la periodista durante su espacio televisivo.

La conductora remarcó que, a su juicio, los conflictos mediáticos y personales entre figuras públicas no deberían ocupar el mismo nivel de atención que otros casos que afectan directamente la seguridad y los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, Medina señaló que la exposición de la vida privada ha sido constante en la trayectoria televisiva de Tarazona y cuestionó que ahora recurra a instancias legales por situaciones que anteriormente habrían sido ventiladas públicamente en distintos programas.

“ Si la gente se acordara cuando se paseaba por los programas hablando de detalles, acusando, poniendo calificativos a la ‘Chabelita’ … ya para qué ofenderte”, comentó.

En esa línea, la periodista sostuvo que los jueces deberían evaluar con mayor rigurosidad este tipo de demandas, especialmente cuando involucran a personajes públicos acostumbrados a exponer aspectos de su vida sentimental en televisión.

Hasta el momento, ni Karla Tarazona ni las otras involucradas se han pronunciado sobre las declaraciones emitidas por Magaly Medina en su programa.

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