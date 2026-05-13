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Magaly Medina cuestiona acciones legales de Karla Tarazona contra Pamela Franco. (Foto: Redes sociales)
Magaly Medina cuestiona acciones legales de Karla Tarazona contra Pamela Franco. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó públicamente la decisión de Karla Tarazona de iniciar acciones legales contra Pamela Franco y Melanie Martínez, al considerar que este tipo de denuncias distraen recursos del sistema judicial y restan atención a casos de mayor gravedad en el país.

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