El quinceañero de la hija de Richard Acuña sigue generando comentarios no solo por el despliegue de lujo que incluyó buffet gourmet, carritos de golf, más de 800 invitados y la actuación estelar del reguetonero Beéle, sino también por el contexto en que se desarrolló. Mientras en Trujillo, región gobernada por César Acuña, la violencia y la criminalidad marcan la agenda diaria, la familia celebraba un evento valorizado en más de un millón y medio de soles.

El tema fue abordado por Magaly Medina en su programa del 18 de agosto, donde subrayó el contraste entre la opulencia de la fiesta y el dolor que viven cientos de familias trujillanas tras los recientes atentados vinculados a bandas criminales.

“Estos quinceañeros, donde hay mucho despilfarro y un lujo extremo, se ven opacados por este atentado horrible en una ciudad donde ha muerto tanta gente. Ellos, siendo políticos, creo que todo eso también tendría que haber sido considerado. Estamos en duelo , porque es el gobernador, el abuelo de la libertad”, afirmó.

La conductora remarcó que no se trata de juzgar la vida privada de los Acuña, sino de cuestionar la oportunidad del festejo en una coyuntura tan delicada.

“ Todo festejo se cancela, porque es como bailar sobre la tumba de tantos fallecidos. Pero esos son los riesgos de querer dedicarse a la política y, al mismo tiempo, disfrutar de su dinero y de su vida. Creo que si ellos quieren vivir a su estilo, sin críticas, deberían alejarse de la política”, comentó con ironía.

Richard Acuña, su hija y Brunella Horna. (Foto: Redes sociales)

El evento incluyó la presentación de Beéle, artista internacional que habría cobrado cerca de 250 mil dólares, y recuerda otras celebraciones de la familia Acuña que en el pasado también despertaron polémica por su despliegue millonario. En esta ocasión, sin embargo, el contexto de inseguridad en Trujillo hizo que la crítica trascendiera el ámbito de la farándula para instalarse en la discusión pública.

Finalmente, Medina enfatizó que suspender la fiesta habría sido un acto de respeto hacia las víctimas y un gesto político de empatía. “N adie les quita el derecho de celebrar como quieran, pero sí creo que habría sido un gesto de humanidad suspender el evento , sobre todo porque César Acuña es el gobernador de una región golpeada por la delincuencia”, expresó.

Trujillo atraviesa una de las peores olas delictivas de los últimos años, marcada por el enfrentamiento de bandas criminales como Los Pulpos, La Nueva Jauría y Los Pepes, cuya guerra por el control de las extorsiones ha dejado decenas de muertos. En medio de esta crisis, las imágenes del lujo familiar contrastaron con la realidad de miles de ciudadanos que claman por seguridad.