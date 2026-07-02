Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Alejandra Baigorria volvió a acaparar las portadas del espectáculo luego de una airada reacción contra una reportera que le recordó la polémica en torno a su esposo Said Palao, quien asistió a una despedida de soltero con mujeres en un yate en Argentina. Al respecto, Magaly Medina no tardó en cuestionar la actitud de la ‘rubia’.

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