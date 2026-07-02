Alejandra Baigorria volvió a acaparar las portadas del espectáculo luego de una airada reacción contra una reportera que le recordó la polémica en torno a su esposo Said Palao, quien asistió a una despedida de soltero con mujeres en un yate en Argentina. Al respecto, Magaly Medina no tardó en cuestionar la actitud de la ‘rubia’.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos tuvo una dura crítica contra Alejandra Baigorria, quien recientemente defendió de forma férrea a su esposo de las críticas frente a una presunta infidelidad.

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“Que tal manera de defender a Said. Es como si le tocaran a un hijo, ella lo defiende como ‘mamá leona’. No es tu hijo, Alejandra, es solo tu marido. Los maridos, en algunos casos cuando se portan mal, son desechables, como pañuelos, en algún momento hay que tirarlos si no sirven para comportarse bien”, dijo Medina.

Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria por defender a Said Palao. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“A ella le falta eso, amor propio, dignidad. Ella, una mujer tan guerrera, tan emprendedora que sale adelante sola; sin embargo, con ese hombre con cara de ‘yo no mato a una mosca’ al costado. Lo llevó de adorno”, agregó la conductora de espectáculos.

Por otro lado, Magaly Medina también criticó la actitud de Said Palao frente a los cuestionamientos en su contra y aseguró que fue él quien expuso a su esposa a una situación incómoda pese a tener conocimiento de que es una mujer mediática.

“Malintencionado tú al largarte sin tu mujer a una despedida de soltero donde ya no te competía estar. El que puso a Alejandra Baigorria fuiste tú... Él es el señor de, ella es la que chambea, ella es la que emprende, por ella tiene la casa que tiene. Mínimo, un poco de consideración y respeto”, refirió Medina.

Alejandra Baigorria responde por el ampay de Said Palao.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria protagonizó una tensa discusión con una reportera que le recordó la fiesta a bordo de un yate a la que asistió Said Palao junto a Mario Irivarren y Patricio Parodi, donde fueron captados disfrutando del mar con mujeres desconocidas.