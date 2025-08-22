Magaly Medina cuestionó duramente a Gustavo Salcedo tras anunciar mediante un comunicado su separación definitiva de Maju Mantilla. La presentadora de espectáculos lanzó una dura crítica al empresario por firmar él solo el comunicado que anunciaba el fin de su matrimonio.

Según comentó la presentadora de “Magaly TV, la firme”, Salcedo siempre evitó dar declaraciones a la prensa, con la excusa de que él no era un personaje público. Ahora, es él mismo quien capta la atención de todos con su comunicado.

“Ayer cuando leímos el comunicado del esposo de Maju Mantilla, nos quedamos todos de una pieza. Porque pensamos que ellos ya se habían reconciliado, habían pasado los problemas. Los veíamos viajar, disfrutar como pareja y de pronto el comunicado”, dijo Magaly Medina.

“Además, en este caso los comunicados son casi en conjunto del esposo y la esposa o de lo contrario, la figura pública es la que hace el comunicado. Es como una regla no escrita, pero así es. Además, este señor siempre ha reclamado: ‘Ay, la pública es ella, no yo’. Sin embargo, él hace el comunicado”, agregó.

Magaly Medina cuestiona a esposo de Maju Mantilla por comunicado de separación. (Foto: Captura de video)

Esposo de Maju Mantilla anuncia su separación

Como se recuerda, Gustavo Salcedo recurrió a sus stories de Instagram para compartir un comunicado en el que anunciaba el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. Según explicó, la decisión se da tras varios meses de proceso en el que ambos buscaron manejar la situación con respeto.

“Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, dice la misiva en redes sociales.