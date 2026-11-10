Magaly Medina cuestiona a expareja de Florcita Polo tras presunta agresión física y psicológica. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestiona a expareja de Florcita Polo tras presunta agresión física y psicológica. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Luiggi Yarasca, expareja de Florcita Polo, ofreció una entrevista a Magaly Medina para responder sobre la denuncia que hay en su contra por presunta agresión física y psicológica. Sin embargo, la conductora de televisión cuestionó que no dio detalles de las lesiones que tenía en el cuerpo la hija de Susy Díaz.

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