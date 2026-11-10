Luiggi Yarasca, expareja de Florcita Polo, ofreció una entrevista a Magaly Medina para responder sobre la denuncia que hay en su contra por presunta agresión física y psicológica. Sin embargo, la conductora de televisión cuestionó que no dio detalles de las lesiones que tenía en el cuerpo la hija de Susy Díaz.

Durante la entrevista en el programa de “Magaly TV, la firme”, Medina insistió en conocer la explicación del empresario sobre las lesiones. Sin embargo, Yarasca sostuvo que Florcita Polo debía explicar cómo se produjeron los moretones y señaló que, según su versión, ella lo hostigaba y lo buscaba constantemente.

“No te me pongas gallito, los golpeadores y maltratadores psicológicos no me gustan”, dijo la ‘Urraca’ cuando el empresario se dirigía al abogado de Florcita.

Magaly Medina cuestiona a expareja de Florcita Polo tras presunta agresión física y psicológica. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

“Florcita me hostiga y tengo testigos, me buscan constantemente. Yo prefiero evitar una discusión y opto por retirarme. Señora Magaly, cuidado con lo que está afirmando”, le respondió Yarasca.

Ante estas declaraciones, el empresario también pidió a Magaly Medina medir sus afirmaciones. La respuesta generó una discusión durante la entrevista, luego de que la conductora de televisión le reclamara que contestara sobre los hematomas en lugar de dirigirle advertencias.

TE PUEDE INTERESAR: Deysi Araujo revela detalles de la presunta agresión de Luiggi Yarasca contra Florcita Polo

“Explícame los hematomas. A mí no me amenaces”, manifestó la conductora durante la entrevista. Asimismo, cuestionó la actitud de Yarasca y le pidió que respondiera sobre los hechos relacionados con la denuncia de su expareja.

Finalmente, la videollamada terminó y Magaly Medina expresó su decisión de no continuar escuchando al empresario, quien había mantenido su posición frente a las acusaciones.

Luiggi Yarasca niega agresiones contra Florcita Polo tras denuncia

Por su parte, Florcita Polo difundió un comunicado en el que anunció el término definitivo de su relación sentimental con Luiggi Yarasca. En el pronunciamiento, indicó que había tomado la decisión después de reflexionar sobre su bienestar personal y el respeto que considera necesario dentro de una relación.