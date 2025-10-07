En la edición del pasado 6 de octubre, el programa “Magaly TV, la firme” presentó un audio comprometedor de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, donde el empresario confiesa haber empujado al productor Christian Rodríguez, con quien mantiene un conflicto público desde hace varios meses.

Según presentó Magaly Medina en su programa, el audio revela cómo fue la agresión de Gustavo Salcedo al exproductor de Latina mientras ambos corrían en sentidos diferentes por el malecón de la Costa Verde, hecho que Salcedo había negado anteriormente.

“Lo pongo en calidad de primicia para que la justicia tome esta confesión de parte que le hizo a mi reportero, y cuenta cómo agredió el 22 de marzo al productor de Maju cuando lo encontró en el malecón”, dijo Magaly Medina al presentar el famoso audio.

Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez mientras corría en la Costa Verde. (Foto: Captura de video)

“Este audio lo desmiente completamente. Él dijo que nunca tocó al productor, pero aquí confiesa claramente que sí lo empujó, que lo vio caer y siguió corriendo. Eso no puede tomarse como una simple reacción impulsiva. La justicia debe escucharlo”, agregó la presentadora de espectáculos.

¿Qué dice Gustavo Salcedo en el polémico audio?

El informe presentado en el programa de Magaly Medina muestra una reveladora conversación entre Gustavo Salcedo y un reportero, donde el aún esposo de Maju Mantilla revela cómo fue el encuentro entre él y Christian Rodríguez en marzo pasado.

“Yo me voy a correr un día al malecón, siempre corro en el malecón y yo lo había visto a él correr en el malecón, pero corríamos en horarios distintos. Un sábado me voy a correr, estaba con mis audífonos y en eso levanto mi mirada y el ‘pata’ estaba a la altura de la pared. En sentido contrario y él no me ve porque estaba corriendo mirando abajo”, contó Salcedo.

“Los dos estábamos en contra y cuando llega, yo agarro le meto un empujón que me salió a lo natural, la verdad, entonces el ‘pata’ no esperaba verme y yo no esperaba verlo tampoco y el ‘pata’ de la nada levantó mirada y me vio ahí metiéndole un empujón y el ‘pata’ salió volando para atrás y se cayó de cabeza y como que se desmayó. Yo no lo vi, seguí corriendo”, agregó.