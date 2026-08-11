Magaly Medina volvió a la carga contra Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista obsequiara un departamento a un joven talento del fútbol. La conductora cuestionó la decisión y señaló que, en su opinión, el exjugador debería tener gestos similares con su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

Durante la emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ recordó que la ‘Foquita’ recibió críticas en redes sociales por regalar una propiedad a un joven talento y no realizar un gesto similar con su pequeña hija. Esta situación fue aprovechada por Medina para volver a referirse a la relación entre el exfutbolista y la madre de su hija.

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Magaly Medina también mencionó los 350 mil soles que, según informó, ella le pagó a Jefferson Farfán como reparación civil tras el proceso judicial que ambos protagonizaron. La conductora sostuvo que ese monto habría podido utilizarse para adquirir una propiedad para la menor.

Magaly Medina cuestiona a Jefferson Farfán tras regalar departamento.

“Mira, con la plata que yo le pagué de la reparación civil, bien pudo pagar la cuota de la inicial de un buen departamento para su hija o pagar la mitad de un departamento para su hija porque es para la pequeña y no para Darinka”, sentenció.

La conductora también cuestionó que Farfán realice este tipo de acciones con personas ajenas a su entorno familiar. Según su apreciación, el exfutbolista buscaría mostrar públicamente una imagen de solidaridad y generosidad.

“Si creía que iba a cambiar la opinión de la gente, se equivocó porque la gente le dice que debería regalarle a su hija una casa. La gente no ha sido compasiva con él. La gente no es tonta, la gente sabe qué hace esto para promocionar su imagen venida a menos”, precisó la conductora de espectáculos.

Magaly Medina criticó duramente a la Jefferson Farfán por obsequiar un ‘depa’ a un joven talento del fútbol y no a la hija que tiene con Darinka Ramírez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Por otro lado, Jefferson Farfán confirmó recientemente que Magaly Medina ya le pagó los 350 mil soles correspondientes a la reparación civil establecida tras el juicio por violación a la intimidad agravada. El exfutbolista hizo referencia al pago mediante una publicación en redes sociales y dirigió un mensaje irónico a la conductora.