Magaly Medina criticó duramente a la Jefferson Farfán por obsequiar un ‘depa’ a un joven talento del fútbol y no a la hija que tiene con Darinka Ramírez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina criticó duramente a la Jefferson Farfán por obsequiar un ‘depa’ a un joven talento del fútbol y no a la hija que tiene con Darinka Ramírez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a la carga contra Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista obsequiara un departamento a un joven talento del fútbol. La conductora cuestionó la decisión y señaló que, en su opinión, el exjugador debería tener gestos similares con su hija, fruto de su relación con Darinka Ramírez.

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