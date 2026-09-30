Jefferson Farfán informa cambio de magistrado y Magaly Medina responde. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme | Redes sociales)
Jefferson Farfán informa cambio de magistrado y Magaly Medina responde. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme | Redes sociales)
Por Redacción EC

Magaly Medina respondió este 29 de septiembre al comunicado difundido por Jefferson Farfán sobre el cambio del magistrado encargado de la audiencia de revocatoria de pena que enfrenta la conductora. La periodista cuestionó la posición del exfutbolista y sostuvo que busca que la sanción que pesa sobre ella sea modificada por una pena efectiva de prisión.

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