Magaly Medina respondió este 29 de septiembre al comunicado difundido por Jefferson Farfán sobre el cambio del magistrado encargado de la audiencia de revocatoria de pena que enfrenta la conductora. La periodista cuestionó la posición del exfutbolista y sostuvo que busca que la sanción que pesa sobre ella sea modificada por una pena efectiva de prisión.

El pronunciamiento de Farfán se produjo luego del cambio de magistrado en el 32 Juzgado Unipersonal de Lima, despacho que tiene a su cargo la audiencia relacionada con el pedido para revocar la pena impuesta a Medina y modificar la sanción de prestación de servicios comunitarios.

Según explicó el exfutbolista, el nuevo juez deberá asumir el conocimiento del expediente y convocar a una nueva audiencia antes de emitir una resolución. “Esto significa que ahora el nuevo juez, quien no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia de revocatoria de la pena, para que escuche a ambas partes y emita una resolución sobre la variación de la condena” , señaló en su comunicado.

Tras conocer esta información, Medina se refirió al caso durante su programa ‘Magaly TV La Firme’. La conductora sostuvo que el pedido de Farfán busca modificar la sanción que actualmente cumple. “Su obsesión es que me lleven a la cárcel” , afirmó.

La periodista también señaló que el exfutbolista pretende que la sanción de prestación de servicios comunitarios sea reemplazada por una pena efectiva. “Él anda pidiendo que me revoquen la pena de libertad condicional por una pena efectiva” , manifestó.

Magaly Medina anuncia demanda de amparo tras nuevo episodio judicial con Jefferson Farfán. (Foto: Captura de YT / Magaly TV: La Firme)

Durante su intervención, Medina recordó las obligaciones que, según indicó, ya cumplió como consecuencia del proceso judicial. Mencionó el servicio comunitario y el pago de una reparación civil cercana a S/350 mil. “Me parece tan indignante que un jugador de fútbol, que no está contento que una jueza de ejecución siguió sus pedidos al pie de la letra: Me mandó a hacer servicio comunitario, me obligó a pagar casi al cash 350 mil soles ”, afirmó.

Asimismo, la conductora informó que presentó una demanda de amparo ante el 9.º Juzgado Constitucional. Según explicó, recurrió a esta vía porque considera que durante el proceso judicial iniciado por Farfán se afectó su derecho al debido proceso. “He presentado una demanda de amparo en el 9° Juzgado Constitucional porque considero que en el juicio que me interpuso Farfán se afectó mi derecho al debido proceso ”, sostuvo.

Medina indicó que este recurso aún no ha sido resuelto y afirmó que continuará con su defensa legal. “No voy a parar hasta ir al Tribunal Constitucional” , señaló la conductora.

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