La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un tenso momento en vivo con Monserrat Seminario durante la reciente edición de “Magaly TV: la firme”. El enfrentamiento surgió luego de que la aún esposa de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochitaconfesara que no piensa darle el divorcio al humorista.
La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un tenso momento en vivo con Monserrat Seminario durante la reciente edición de “Magaly TV: la firme”. El enfrentamiento surgió luego de que la aún esposa de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochitaconfesara que no piensa darle el divorcio al humorista.
Según explicóMonserrat Seminario, su negativa se debe a una presunta infidelidad pasada del cómico y a la relación actual que mantiene con Heydi Amado, una joven de 22 años. La aún esposa del humorista aseguró que seguirá legalmente casada con el artista pese a que ambos llevan varios meses separados.
Ante esto, Magaly Medina cuestionó duramente la decisión de Monserrat Seminario. La presentadora de espectáculos calificó la postura como “mediocre” y aseguró no comprender a las personas que buscan mantener un vínculo legal solo para perjudicar emocionalmente a su expareja.
“¿Por qué no? Por qué estás como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘Yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’. ¿Por qué esa postura tan mediocre de algunas mujeres?”, dijo Medina.
“Pero eso no te parece una actitud bastante prehistórica… ¿por qué ‘déjalo que sufra’? Pero por qué esa actitud vengativa y revanchista de algunas mujeres. Yo nunca lo entenderé… Una mujer tiene que valorarse, no estar ‘migajeando’”, agregó la popular ‘Urraca’.
En una pasada entrevista con el podcast “Sin más que decir”, el cómico Melcochita habló sobre Heydi Amado y asegura que actualmente avanza “poco a poco” en su relación sentimental. El humorista señaló que prefiere priorizar el entendimiento mutuo antes de tomar decisiones importantes sobre su futuro amoroso.
Uno tiene que ir poco a poco para que conyugalmente ponerse de acuerdo… Estoy invicto, mi corazón falta un pedacito para entregar todo”, precisó, dejando entrever que aún está trabajando en su relación.
Como se recuerda, La separación entre Melcochita y Monserrat Seminario se hizo pública a inicios de 2026, luego de casi 17 años de relación. Desde entonces, ambos han protagonizado diversas acusaciones públicas relacionadas con supuestas infidelidades, problemas económicos y conflictos familiares.
En esta entrevista exclusiva, Heidy Amado de 22 años cuenta cómo comenzó su relación con el comediante Melcochita. La joven revela detalles sobre su convivencia en la casa de Melcochita y Monserrat Seminario, explicando cómo pasó de ser amiga de la familia a convertirse en la nueva pareja del humorista. Heidy aclara los detalles de su llegada al hogar y cómo se desarrolló su romance con el artista.