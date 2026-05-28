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Magaly Medina cuestiona a Monserrat Seminario por negarse a darle el divorcio a Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestiona a Monserrat Seminario por negarse a darle el divorcio a Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un tenso momento en vivo con Monserrat Seminario durante la reciente edición de “Magaly TV: la firme”. El enfrentamiento surgió luego de que la aún esposa de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita confesara que no piensa darle el divorcio al humorista.

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