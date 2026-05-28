La conductora de televisión Magaly Medina protagonizó un tenso momento en vivo con Monserrat Seminario durante la reciente edición de “Magaly TV: la firme”. El enfrentamiento surgió luego de que la aún esposa de Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita confesara que no piensa darle el divorcio al humorista.

Según explicó Monserrat Seminario, su negativa se debe a una presunta infidelidad pasada del cómico y a la relación actual que mantiene con Heydi Amado, una joven de 22 años. La aún esposa del humorista aseguró que seguirá legalmente casada con el artista pese a que ambos llevan varios meses separados.

Ante esto, Magaly Medina cuestionó duramente la decisión de Monserrat Seminario. La presentadora de espectáculos calificó la postura como “mediocre” y aseguró no comprender a las personas que buscan mantener un vínculo legal solo para perjudicar emocionalmente a su expareja.

Magaly Medina cuestiona a Monserrat Seminario por negarse a darle el divorcio a Melcochita. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“¿Por qué no? Por qué estás como esas mujeres resentidas que se aferran al ‘Yo soy la esposa, tú siempre serás la amante’. ¿Por qué esa postura tan mediocre de algunas mujeres?”, dijo Medina.

“Pero eso no te parece una actitud bastante prehistórica… ¿por qué ‘déjalo que sufra’? Pero por qué esa actitud vengativa y revanchista de algunas mujeres. Yo nunca lo entenderé… Una mujer tiene que valorarse, no estar ‘migajeando’”, agregó la popular ‘Urraca’.

Melcochita asegura estar tranquilo

En una pasada entrevista con el podcast “Sin más que decir”, el cómico Melcochita habló sobre Heydi Amado y asegura que actualmente avanza “poco a poco” en su relación sentimental. El humorista señaló que prefiere priorizar el entendimiento mutuo antes de tomar decisiones importantes sobre su futuro amoroso.

Melcochita responde a quienes critican su relación con joven de 22 años. (Foto: Instagram / @melcochitaoficial)

Uno tiene que ir poco a poco para que conyugalmente ponerse de acuerdo… Estoy invicto, mi corazón falta un pedacito para entregar todo”, precisó, dejando entrever que aún está trabajando en su relación.

Como se recuerda, La separación entre Melcochita y Monserrat Seminario se hizo pública a inicios de 2026, luego de casi 17 años de relación. Desde entonces, ambos han protagonizado diversas acusaciones públicas relacionadas con supuestas infidelidades, problemas económicos y conflictos familiares.