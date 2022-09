La conductora de espectáculos Magaly Medina cuestionó a la pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco, por salir a criticar al empresario Rafael Fernández tras su sonada separación de Karla Tarazona.

En su programa “Magaly TV la firme”, la periodista también criticó al cantante de cumbia señalando que ambos son “la nueva pareja de mortificados de la farándula”.

“Él y su mujer ahora son la nueva pareja de mortificados de la farándula, son los nuevos mortificados salen de esta relación ahora. Nadie les dijo: ustedes tienen vela en este entierro, pero se hacen ‘pobrecitas las víctimas’”, señaló.

Magaly Medina también arremetió contra Pamela Franco señalando que solo busca “comprarse el pleito” con el ‘rey de los huevos’ para promocionar su propia orquesta y su lanzamiento como solista.

“Pamela Franco a la fuerza se está haciendo la mortificada porque lo que ella quiere e realidad es aprovecharse, subirse a este caballito para publicitar que ahora tiene una orquesta propia, que ahora es solista y de paso aprovecha para ir y cantar su canción”, subrayó.

Como se recuerda, Pamela Franco dijo sentirse molesta con el empresario por dejar entrever que Christian Domínguez tiene cierta responsabilidad de su separación con Karla Tarazona.

“La verdad que estoy molesta porque qué tiene que ver Christian en todo esto (en la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández). Hay que ser sinceros, lo de ellos fue un matrimonio que no funcionó como muchos. Es un mal momento y a nadie le va a gustar la situación, mucho menos a Karla porque a ella se le nota más afectada”, comentó a “América Hoy”.

“Si te vas a meter con una mujer que tiene hijos, vas a saber que ella va a tener relación con los padres de sus hijos. Yo la tengo clara, sé que él (Christian Domínguez) tiene a dos personas con las cuales debe tener conversación y relación. Es más, a mí me parece raro y no es normal que él ande hablando con nanas. No hay que vivir atormentados por una ex o por las que puedan venir”, añadió.

