Magaly Medina cuestionó las recientes salidas de Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que ambos fueran captados juntos en Miraflores. Ante las imágenes difundidas, la conductora de televisión critico al productor musical por no tener “caballerosidad” con la actriz.

Según las imágenes difundidas en el programa “Magaly TV, la firme”, Magdyel Ugaz y Sergio George fueron vistos juntos durante un recorrido nocturno por Miraflores. La actriz condujo su vehículo y posteriormente llegó hasta la vivienda del productor musical.

Uno de los aspectos que llamó la atención de Magaly Medina fue que Magdyel Ugaz habría asumido el pago del estacionamiento durante la salida. La conductora cuestionó que George no tuviera ese gesto y consideró que, por tratarse de una salida compartida, el productor debió mostrar mayor consideración hacia la actriz.

Magaly Medina cuestionó severamente al a Sergio George por su actitud hacia Magdyel Ugaz durante sus recientes encuentros públicos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

“Que falta caballerosidad del hombre que la acompaña…Ella gasta su gasolina, gasta las llantas de su carro, paga el estacionamiento y todavía tiene que desviarse para llevarlos a su casa. O sea, ¿qué cosa eres?”, comentó Medina durante su programa en ATV.

La conductora de espectáculos también hizo referencia a la imagen pública de George y sostuvo que esperaba una actitud diferente de su parte. “Se supone que él es de los caballeros antiguos, de esos que tienen que tener un detalle por lo menos. Se acercan a la ventanilla, sacan sus cinco soles, siete soles, diez soles, lo que cueste, y lo pagan. Quedas bien, es un bonito gesto”, señaló.

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Las nuevas imágenes salen a la luz después de algunas apariciones públicas de Magdyel y George. El productor estuvo en el cumpleaños de la actriz y posteriormente ambos coincidieron en el concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional de Lima, aumentando las especulaciones sobre una posible relación.

Sergio George sorprende al hablar de su vínculo con Magdyel Ugaz. (Foto: Captura de TikTok / Sergio Jorge)

Hasta el momento, Magdyel Ugaz no ha confirmado una relación sentimental con Sergio George. La actriz ha señalado que ambos se encuentran conociéndose, mientras el productor también ha hablado públicamente sobre su acercamiento y tuvo palabras de elogios a la recordada artista de “Al fondo hay sitio”.