Magaly Medina cuestionó severamente al a Sergio George por su actitud hacia Magdyel Ugaz durante sus recientes encuentros públicos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestionó severamente al a Sergio George por su actitud hacia Magdyel Ugaz durante sus recientes encuentros públicos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina cuestionó las recientes salidas de Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que ambos fueran captados juntos en Miraflores. Ante las imágenes difundidas, la conductora de televisión critico al productor musical por no tener “caballerosidad” con la actriz.

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