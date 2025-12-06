La participación de Tilsa Lozano en 'El Valor de la Verdad' será transmitida este domingo 7 de diciembre por Panamericana TV | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La conductora de televisión cuestionó a por su regreso a “”, donde la exmodelo se sentará por tercera vez en el “sillón rojo” para hablar, entre otros temas, de su relación pasada con el exfutbolista .

De ese modo, la conductora de ATV sugirió que la motivación de Lozano es puramente económica, acusándola de explotar una historia que ya “causó dolor a terceros”, refiriéndose a los hijos y esposa del ahora empresario.

“Fuiste la clandestina más clandestina de este país”, para luego increparle que Vargas “nunca te oficializó” y que, para él, la relación no fue “nada especial ni oficial”. “¿Tan necesitada está de los 25 mil soles que pagaría Beto Ortiz para exponer nuevamente los trapos sucios de una relación que no fue real en su vida?”, cuestionó.

Además, Medina resaltó que la familia del ‘Loco’ Vargas, conformada por Blanca Rodríguez y sus hijos, ya ha superado el episodio: “Ya te borraron de su existencia hace mucho”.

¿Qué le respondió Tilsa Lozano?

Frente a las críticas de Magaly, Tilsa Lozano optó por minimizar los comentarios. Cuando tenga un nuevo floro me cuentan, es lo mismo de siempre, qué flojera”, respondió.

La participación de Lozano en ‘El Valor de la Verdad’, doce años después de su primera aparición, abordará no solo su vínculo con el exfutbolista, sino también episodios de violencia y su reciente divorcio con Jackson Mora.

La modelo regresa al sillón rojo.
“Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes”, dijo la modelo aunque sin precisar la identidad del agresor.

Respecto a su historia con Vargas, Lozano sostuvo: “Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que él hizo, fue una traición tremenda lo que él hizo conmigo”.

La participación de Tilsa Lozano en EVDV se emitirá este domingo 7 de diciembre, a partir de las 10 p. m. en Panamericana TV

