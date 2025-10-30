Christian Cueva y Pamela López siguen envueltos en una gran polémica por el régimen de visitas de sus hijos. Al respecto, Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa de espectáculos para cuestionar a la polémica expareja.

Según revelaron, el futbolista no puede ver a sus hijos por su trabajo en Ecuador y cuando viene a Perú, sus visitas coinciden con actividades que Pamela López tiene pauteadas con sus menores. Ante esto, Magaly Medina cuestionó a ‘Cuevita’ y su exesposa.

“Este es un cuento de nunca acabar y pasa en muchísimas familias disfuncionales, que no pueden asumir con madurez una separación, para que los hijos estén tranquilos y felices”, dijo la ‘Urraca’.

'Urraca' critica que Pamela López y Christian Cueva sigan en constantes peleas. (Foto: ATV)

“Les encanta entrar en ese tira y afloja, en ese usar a los hijos como un arma. Se zurran y solamente se agarran de un papel que han firmado, para que ambos cumplan, pero ya se creen Ministerio, son burócratas”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina criticó a Pamela López y Christian Cueva por sus constantes enfrentamientos y discusiones a través de WhatsApp, señalando que están envueltos en un círculo tóxico tras su separación.

“Es un juego de poder, de control, uno que quiere ver a sus hijos y lo puede ver, pero ella no quiere. Es solamente fastidiar al otro, entran en ese ritmo que les encanta, entran en ese círculo vicioso, círculo tóxico y enfermizo. Terrible, de verdad a mí esto me enferma”, precisó la ‘Urraca’.