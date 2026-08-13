Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. La modelo compartió en sus redes sociales fotografías junto al argentino, incluyendo algunas imágenes en las que ambos aparecen besándose, confirmando así públicamente su relación.

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