Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. La modelo compartió en sus redes sociales fotografías junto al argentino, incluyendo algunas imágenes en las que ambos aparecen besándose, confirmando así públicamente su relación.

Las publicaciones no pasaron desapercibidas para la conductora de “Magaly TV: la firme”, quien recordó que Laura Spoya ya había hablado anteriormente sobre su vínculo con el joven. Esta vez, la popular ‘Urraca’ cuestionó la decisión de hacer pública la relación y lanzó varios comentarios sobre el nuevo galán de la modelo.

Durante su programa, Magaly Medina señaló que Sebastián Gálvez es hijo de un alcalde distrital y puso en duda sus actividades profesionales. Además, la conductora de espectáculos hizo referencia a las anteriores declaraciones de Spoya sobre su actual pareja.

Magaly lapida a Laura Spoya tras oficializar a su ‘chibolo’.

“Lo único que sabemos que es un hijo de un alcalde distrital, o sea, un bueno para nada. Ahora sí lo oficializa, ahora sí. Para oficializarlo casi llora”, dijo Magaly Medina.

La conductora de espectáculos también relacionó la exposición del romance con la situación que atraviesa “La manada”, proyecto del que forma parte Laura Spoya. Según Medina, la modelo habría perdido respaldo entre sus seguidores y ahora estaría utilizando su vida sentimental para generar mayor atención en redes sociales.

“No le gusta el título, pero como ella vino perdiendo en ‘La manada’ disque galáctica y de galáctica no tiene nada. Ahora tienes que exhibir al colágeno para ver si así la gente, por el chisme y por el morbo... bien patéticos los veo”, señaló Magaly.

Magaly Medina reaccionó a la reciente oficialización del romance entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

Las críticas no se detuvieron ahí. Medina comparó al actual novio de Laura Spoya con su expareja, el empresario mexicano Brian Rullan, con quien la modelo estuvo casada y tuvo dos hijos. La conductora cuestionó las diferencias entre ambos y puso en duda las ocupaciones de Gálvez.

“Para eso has tenido que hacer oficial a tu bebito, por esa cosa dejaste a tu marido, el que se fue a México... el otro por lo menos tenía una chamba a futuro que hacer, pero este ¿qué hace? Ah, hace pesas, guau, qué lindo, hay que aplaudirlo. Ay, por Dios, Laura, ¿qué te pasa, mentalidad de chorlito?”, puntualizó la ‘Urraca’.