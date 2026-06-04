Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar duramente las imágenes compartidas por Karla Tarazona antes de su boda con Christian Domínguez. La conductora de espectáculos se mostró en desacuerdo con las fotografías publicadas en redes sociales por la ahora esposa del cumbiambero.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ estuvo acompañada de Kurt Villavicencio y Rocío Miranda, excompañeros de los ahora esposos, quienes no dudaron en analizar diversos momentos del matrimonio. Entre las discusiones más destacadas figuró una sobre la previa de la boda.

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Y es que, antes de dar el “sí, acepto”, Karla Tarazona y Christian Domínguez compartieron algunas fotografías que muestran el lado más personal de la pareja, donde Domínguez aparece sin camisa y Karla con un body sexy.

Magaly Medina cuestionó que Karla Tarazona haya optado por dejar de lado el romanticismo y apueste por la sensualidad en la sesión de su matrimonio. “En un traje de novia la vulgaridad hay que dejarla un poco de lado”, dijo.

“No había necesidad de tu video de boda, mezclarlo con lo sensual... debía hacerlo y no publicarlo o publicarlo en otro momento”, agregó la popular presentadora de espectáculos durante su programa.

No tendrán luna de miel

Tras haber celebrado su matrimonio civil con la presentadora Karla Tarazona, el cantante Christian Domínguez reveló que no realizará un viaje de luna de miel con ella, pues tienen diversos compromisos laborales por cumplir.

Las críticas de Magaly Medina al video de la sesión de fotos de la boda.

“Estamos muy contentos, muy felices. Sé que buscan noticias; solamente les podemos decir que estamos muy contentos. Es algo muy privado y gracias por querer saber si estamos bien. Es un matrimonio civil, no queríamos hacer una fiesta religiosa, un ‘autonazo’, porque nosotros queremos compartir algo pequeño con la gente… No hay luna de miel porque nos vamos a trabajar”, reveló el cumbiambero.