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Magaly Medina cuestiona las fotos que Karla Tarazona compartió antes de su boda. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Magaly Medina cuestiona las fotos que Karla Tarazona compartió antes de su boda. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionar duramente las imágenes compartidas por Karla Tarazona antes de su boda con Christian Domínguez. La conductora de espectáculos se mostró en desacuerdo con las fotografías publicadas en redes sociales por la ahora esposa del cumbiambero.

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