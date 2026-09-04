Magaly Medina volvió a cuestionar duramente a Jefferson Farfán y señaló en “Magaly TV, la firme”, que el exfutbolista no estaría cumpliendo con las terapias psicológicas que, según un documento judicial, debía realizar. Esta es la segunda vez que lo menciona durante la emisión de su programa en ATV.

La conductora de espectáculos resaltó que, de acuerdo con una resolución del 15.º Juzgado de Familia, la ‘Foquita’ tenía la obligación de presentar documentación que acreditara el cumplimiento de dicha disposición. Por ello, Medina exigió conocer si el exjugador ya recibió la atención psicológica ordenada por las autoridades.

“¿Está cumpliendo o no lo que un juzgado le ordenó?”, cuestionó Medina durante su programa. La conductora comparó esta situación con el servicio comunitario que ella realiza por una orden judicial y sostuvo que, de la misma manera, Farfán debería cumplir con las disposiciones establecidas en su caso.

Magaly Medina volvió a poner en tela de juicio que Jefferson Farfán esté cumpliendo con las terapias que debería realizar, según un documento legal. (Foto: Captura de video / “Magaly TV, la firme”)

En medio de sus comentarios, la ‘Urraca’ también criticó a los conductores de “La Manada”, espacio relacionado con el exjugador, al considerar que anteriormente cuestionaban constantemente si ella cumplía con su servicio comunitario. Por ello, afirmó que ahora corresponde preguntar públicamente por el cumplimiento de las medidas impuestas al exfutbolista.

Medina además mostró un documento presentado por Jefferson Farfán ante las autoridades. Según explicó, se trataría de una copia digital de un ticket correspondiente a una cita programada para el 2 de septiembre en un servicio de salud mental. Para la conductora, este documento no demostraría que la terapia ya haya sido realizada.

“¿Qué le ordenó el juez, y qué él dice acá que no ha ido?”, manifestó la ‘Urraca’, quien interpretó el documento como una señal de que la atención habría sido postergada. Magaly Medina sostuvo así que, hasta ese momento, Farfán no habría acreditado ante el juzgado el cumplimiento de las terapias.

Magaly Medina volvió a poner en tela de juicio que Jefferson Farfán esté cumpliendo con las terapias que debería realizar, según un documento legal. (Foto: Captura de video / “Magaly TV, la firme”)

De esta manera, aparece un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jefferson Farfán, esto luego que la ‘Foquita’ pusiera en tela de juicio el cumplimiento del servicio comunitario de la ‘Urraca’ tras perder un juicio en su contra. Ambos han protagonizado diversas disputas relacionadas con procesos judiciales y medidas ordenadas por las autoridades, hechos que, al parecer, todavía se repiten.