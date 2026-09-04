Magaly Medina volvió a poner en tela de juicio que Jefferson Farfán esté cumpliendo con las terapias que debería realizar, según un documento legal. (Foto: Captura de video - “Magaly TV, la firme” / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Magaly Medina volvió a poner en tela de juicio que Jefferson Farfán esté cumpliendo con las terapias que debería realizar, según un documento legal. (Foto: Captura de video - “Magaly TV, la firme” / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Magaly Medina volvió a cuestionar duramente a Jefferson Farfán y señaló en “Magaly TV, la firme”, que el exfutbolista no estaría cumpliendo con las terapias psicológicas que, según un documento judicial, debía realizar. Esta es la segunda vez que lo menciona durante la emisión de su programa en ATV.

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