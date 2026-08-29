La conductora de ATV le recordó a Yaco que, durante su etapa de desempleo, fue Natalie quien lo ayudó | Foto: Magaly TV / Instagram / Composición EC
La conductora de ATV le recordó a Yaco que, durante su etapa de desempleo, fue Natalie quien lo ayudó | Foto: Magaly TV / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes, la comunicadora Magaly Medina cuestionó los comentarios de Yaco Eskenazi sobre la distribución de los gastos económicos en su hogar con su esposa, la modelo Natalie Vértiz, indicando que le parecía “poco caballeroso”.

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