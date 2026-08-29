Este viernes, la comunicadora Magaly Medina cuestionó los comentarios de Yaco Eskenazi sobre la distribución de los gastos económicos en su hogar con su esposa, la modelo Natalie Vértiz, indicando que le parecía “poco caballeroso”.

Las declaraciones de Medina surgieron luego de difundir un extracto del show de Eskenazi junto al Christian Wagner, espacio donde el exchico ‘reality’ sostuvo que afronta las deudas de su hogar solo.

“La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas, porque no sé por qué Natalie piensa que ella no las tiene que pagar”, afirmó el conductor, agregando además que la exreina de belleza “cobra como la Sunat, pero no paga”.

Ante estos dichos, Medina tildó de inapropiada la actitud del ahora empresario. “Eso me sonó muy feo, no me cuadra”, sostuvo Magaly, quien enfatizó que Vértiz asumió la responsabilidad económica de su familia, cuando Eskenazi estaba sin trabajo.

Finalmente, la comunicadora señaló que Eskenazi atraviesa actualmente por un periodo con mayores ingresos, por lo que desaprobó que realice reclamos públicos por montos menores a su pareja. “Me pareció poco caballeroso”, sentenció, indicando que el respaldo mutuo en el matrimonio debe primar sobre los desacuerdos.