El pasado jueves 18 de septiembre, Maju Mantilla anunció su renuncia al programa “Arriba mi gente”, luego de las constantes críticas y cuestionamientos por una presunta infidelidad. Al respecto, Magaly Medina cuestionó su pronunciamiento en vivo.

“Esto ha sido una bomba que ha soltado Maju en medio de su programa. Ha renunciado en medio del llanto porque si no hay drama, no hay victimización y siempre uno busca empatía, que se solidarice a gente”, señaló la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ cuestionó que la exreina de belleza tuvo un vínculo laboral con Christian Rodríguez Portugal, productor de “Arriba mi gente”, pese a que fueron vinculados de forma sentimental.

“Yo tengo diferentes lecturas sobre esto porque ella siguió trabajando con alguien por quien su esposo tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con el productor, lo más lógico es que ella renunciara, para alejarse de eso”, dijo.

“Las lagrimitas fáciles. También se va porque creo no quiere romper su matrimonio… Creo que, con la decisión de dejar el programa, el más feliz va a ser el marido porque no va a estar tan cercana a la persona con quien aparentemente traicionó su confianza”, agregó.

Como se recuerda, Maju Mantilla se presentó en “Arriba mi gente” el pasado jueves 18 de septiembre; sin embargo, llegó al programa para anunciar su renuncia en vivo. Entre lágrimas, la reina de belleza fue consolada por sus compañeros Santi Lesmes y Fernando Díaz.

“Han sido días muy duros para mí y muy duros para mi familia. En base a chismes, han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada. Me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas. La mentira repetida no se convierte en verdad y lamento que varios medios de comunicación digital y de televisión hayan optado por el sensacionalismo”, expresó Mantilla, notablemente afectada.