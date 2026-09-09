La historia entre Viviana Rivasplata, Roberto Martínez y Gisela Valcárcel volvió a ser comentada en televisión luego de que Magaly Medina cuestionara la explicación de la exreina de belleza sobre el inicio de su relación con el exfutbolista. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que Rivasplata pudo haber comprobado si Martínez realmente se había separado de Valcárcel.

Rivasplata había contado que, cuando comenzó su romance con Martínez, el exfutbolista le aseguraba que ya se había separado de Valcárcel. Según la empresaria, Martínez también le habría explicado que algunos detalles que recibía, como flores y otros obsequios, formaban parte de dinámicas organizadas por la producción del programa de Valcárcel.

Ante ello, Medina cuestionó que Rivasplata, por encontrarse vinculada al ambiente del espectáculo, no hubiera contrastado aquella versión. “Cómo una persona que está en el medio del espectáculo, era fácil averiguar con una llamada telefónica a cualquier periodista que ese hombre estaba mintiendo” , afirmó la conductora.

La periodista sostuvo que la exMiss Perú tenía la posibilidad de consultar con periodistas o personas vinculadas al medio para conocer si el matrimonio entre Martínez y Valcárcel había terminado. Según Medina, Rivasplata decidió confiar en lo que le decía el exfutbolista.

Medina también recordó un episodio ocurrido durante un concierto de Luis Miguel al que asistieron Roberto Martínez y Gisela Valcárcel. De acuerdo con el relato de la conductora, el exjugador se acercó a quien entonces era su esposa durante el espectáculo y le indicó que había acudido acompañado por un amigo y la pareja de este.

La conductora mencionó además una versión atribuida a Maritere Braschi, según la cual aquella noche Martínez habría estado acompañado por Viviana Rivasplata y no por la mujer que supuestamente acompañaba a su amigo.

Al comentar este episodio, Medina cuestionó la actitud que habría tenido Martínez frente a Valcárcel mientras ambos continuaban casados. “Eso ya es ser cara dura, no respetar para nada a la que es su esposa” , manifestó la periodista.

Por su parte, Rivasplata abordó nuevamente este episodio durante una entrevista en el pódcast ‘Q’ Bochinche’. La empresaria expresó su malestar por las referencias a una historia que ocurrió años atrás y explicó que su principal preocupación actualmente está relacionada con sus hijos.

“Yo acá salgo por mis hijos, nada más, porque no es que por mí, yo ya estoy curtida” , afirmó Rivasplata. La modelo explicó que atravesó aquella situación cuando era joven y que actualmente su vida está enfocada en su familia, su matrimonio y sus actividades fuera de la televisión.

Rivasplata también cuestionó lo que considera un doble criterio en torno a la protección de los hijos. Para ello, recordó que Gisela Valcárcel ha evitado profundizar en su relación con Javier Carmona para no afectar a la hija que él tuvo con Tula Rodríguez.

“Lo que me suena a doble discurso en este momento es: si proteges a los hijos de un lado, ¿por qué no proteges a los hijos de todo el mundo?” , expresó la exreina de belleza.

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