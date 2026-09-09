Magaly Medina critica a Roberto Martínez por su relación con Viviana Rivasplata. (Foto: Redes sociales)
Magaly Medina critica a Roberto Martínez por su relación con Viviana Rivasplata. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La historia entre Viviana Rivasplata, Roberto Martínez y Gisela Valcárcel volvió a ser comentada en televisión luego de que Magaly Medina cuestionara la explicación de la exreina de belleza sobre el inicio de su relación con el exfutbolista. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ señaló que Rivasplata pudo haber comprobado si Martínez realmente se había separado de Valcárcel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.