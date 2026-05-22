Laura Spoya vuelve a generar polémica luego de que se compartieran nuevas imágenes junto a Sebastián Gálvez, joven que ha sido vinculado con la exMiss Perú. Ante esa situación, Magaly Medina no se quedó callada y cuestionó el comportamiento de la modelo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió una historia donde se ve junto al joven Sebastián Gálvez en una situación muy cercana, lo que indicaría un supuesto romance entre ambos, hecho que aún no ha sido confirmado.

LEE MÁS: Laura Spoya es captada con Sebastián Gálvez en discoteca y reaviva rumores de romance

Como se recuerda, Laura Spoya ha sido relacionada sentimentalmente con Gálvez debido a un viaje realizado a Jamaica y a diversas apariciones públicas juntos. Aunque la influencer evitó confirmar una relación amorosa, sí respondió con humor a las especulaciones. Incluso bromeó diciendo que consume “colágeno” como parte de su recuperación física tras el accidente que sufrió meses atrás

Magaly Medina cuestiona video de Laura Spoya junto al hombre con el que se le vincula. (Foto: Instagram / @lamanadaoficial.pe)

Las declaraciones de la exMiss Perú ocurrieron durante el podcast “La Manada”. Ahí, Spoya ironizó sobre los rumores y aseguró que la relación con Sebastián Gálvez es únicamente de amistad y trabajo.

CONOCE MÁS: Laura Spoya fue captada manejando su camioneta pese a tener la licencia suspendida

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya

Ante este suceso, en una reciente emisión del programa “Magaly TV, la firme”, la conductora de televisión ha cuestionado duramente las actitudes que ha tenido Laura Spoya, luego de haber declarado en diversas ocasiones que no “hablaría de su vida privada” y que no “tiene nada que oficializar”.

Magaly Medina cuestiona video de Laura Spoya junto al hombre con el que se le vincula. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“La que se jactaba que ella nunca iba a alimentar el morbo del público, que habían programas que se valían solo de eso… Me tenía hasta aquí con esa palabra ‘morbo’, y resulta que ahora, cuando le va mal en la redes, cuando a ese streaming le va hasta la patas… recurre al morbo”, comentó Medina.