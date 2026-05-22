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Magaly Medina cuestiona video de Laura Spoya junto al hombre con el que se le vincula. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @lamanadaoficial.pe)
Magaly Medina cuestiona video de Laura Spoya junto al hombre con el que se le vincula. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @lamanadaoficial.pe)
Por Redacción EC

Laura Spoya vuelve a generar polémica luego de que se compartieran nuevas imágenes junto a Sebastián Gálvez, joven que ha sido vinculado con la exMiss Perú. Ante esa situación, Magaly Medina no se quedó callada y cuestionó el comportamiento de la modelo.

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