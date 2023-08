Magaly Medina se encuentra de nuevo en la polémica, esta vez no por su recién estrenado ‘reality’ de convivencia sino por el juicio que perdió ante la bailarina Nadeska Widausky que la demandó por difamación.

De acuerdo con el abogado de la ‘influencer’, Medina tendría que pagarle la cantidad de S/ 30 000 soles y cumplir 1 año y 8 meses de prisión preventiva.

“Sentencian hace unos momentos a Magaly Medina a 1 año y 8 meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 30 mil soles de reparación civil, caso Nadeska Widausky”, expresa el mensaje que la modelo publicó en sus redes sociales”, dice el mensaje que Nadeska publicó.

¿Por qué Nadeska Widausky demandó a Magaly Medina?

De acuerdo con Nadeska Widausky, demandó a la Urraca por haberla vinculado con el asesinato de Antonio ‘Chino’ Saucedo y afirmar que ingreso a un hotel con un funcionario.

“En el año 2020, la señora Magaly volvió a hacer una nota bastante denigrante hacia mi persona, donde me involucra en un segundo caso de un hecho sangriento, en el que yo no tuve absolutamente nada que ver. Luego, me denigró como mujer con un reportaje cuando dice ‘bailarina entra al telo con un funcionario’. A mí se me cerraron las puertas”, comentó.

¿Qué hace actualmente Nadeska Widausky?

La modelo actualmente se dedica a trabajar con marcas y es animadora de eventos. Tiene una productora que colaboró con artistas como Deyvis Orozco. En una entrevista para el diario La República dijo que después de esta sentencia, ella podrá rehacer su vida.

“He pasado por mucho, muchas acusaciones, difamación tras difamación. Se me han cerrado muchas puertas, me alejé totalmente de la televisión, perdí mis redes sociales y ahora volví a empezar desde cero”, explicó.