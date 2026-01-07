Magaly Medina defiende a María Pía y arremete contra Paco Bazán: “Ella no fue de fiesta con Paolo Guerrero”

Escuchar
(2 min)
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly defendió la contratación de Guerrero para el canal de 'streaming' de Copello, indicando que "negocios son negocios" | Foto: Redes Sociales / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

En una declaración antes de iniciar sus vacaciones, Magaly Medina respondió a los cuestionamientos de Paco Bazán, quien la acusó de parcializarse y “no medir con la misma vara” a sus amigos y figuras del espectáculo.

