Magaly Medina defiende a María Pía y arremete contra Paco Bazán: “Ella no fue de fiesta con Paolo Guerrero”

En una declaración antes de iniciar sus vacaciones, Magaly Medina respondió a los cuestionamientos de Paco Bazán, quien la acusó de parcializarse y “no medir con la misma vara” a sus amigos y figuras del espectáculo.

Y es que, la controversia surgió tras la incorporación de Paolo Guerrero al canal de ‘streaming’ de Copello, hecho que el novio de Susana Alvarado calificó como una contradicción dada su rivalidad legal con el futbolista.

Paco Bazán y Magaly Medina (Foto: Captura de video)

Sin embargo, en declaraciones a Trome, Magaly fue clara al señalar que el vínculo de Copello y Guerrero es netamente comercial, a diferencia del encuentro que Bazán tuvo con el exdeportista Jefferson Farfán, al que consideró una incongruencia.

“No son cosas iguales. Él se fue de juerga con Farfán, eso es diferente. No he visto que María Pía se haya ido de juerga con Paolo Guerrero. Ella lo está contratando para su canal de YouTube, eso es otra cosa: ‘business son business’” , sentenció Magaly.

¿Cómo inició la nueva disputa de Magaly Medina y Paco Bazán?

La disputa comenzó cuando Paco Bazán cuestionó públicamente el silencio crítico de Medina frente al nuevo proyecto de Copello, recordando que fue “lapidado” por la periodista tras visitar la casa de Farfán para una supuesta oferta laboral.

“Yo me senté en la casa de Jefferson para escuchar una propuesta que no se concretó. Ahora veo que su amiga va a trabajar con quien la mandó a la cárcel. ¿Entonces dónde está la vara?”, cuestionó el exarquero.

Medina, por su parte, sostuvo que la ética profesional se ve comprometida cuando el Bazán incumple su función y se adentra en la vida privada de sus fuentes o de aquellos a quienes critica.

“Tú puedes trabajar con alguien y no ser amigo. A mí me pareció que, siendo una persona que critica el comportamiento de gente del fútbol, te vayas a pasar la noche bebiendo con alguien a quien luego tienes que criticar. No se puede ser juez y parte” , aclaró la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

Magaly Medina: ¿Qué dijo sobre la incorporación de Paolo Guerrero al canal de María Pía?

Finalmente, Medina reveló haber conversado el tema directamente con Copello para evitar malentendidos, reafirmando que la lealtad entre ambas permanece intacta a pesar de los negocios de María Pía.

“Mi discurso siempre es el mismo y con María Pía lo hablamos. Ella me dijo: ‘Él no es mi amigo, mi amiga eres tú’. Y eso lo tenemos bien claro nosotras” , concluyó Medina, descartando un quiebre en su amistad.

Por su parte, Bazán, si bien reconoció mantener distancia de Magaly, afirmó que sigue admirándola, a pesar de considerar que fue tratado injustamente según la lógica del negocio televisivo.

En esta imagen, el día que ingresa a la cárcel (2008), donde estuvo 76 días | Foto: Archivo GEC / ROBERTO BERNAL

En 2008, Magaly Medina fue encarcelada tras perder una demanda por difamación interpuesta por Paolo Guerrero, a raíz de un reportaje que publicó sobre el futbolista.