Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Rodrigo González luego que en su programa cuestionara la amistad de la ‘Urraca’ con Sheyla Rojas y su pareja Luis Galarza, también conocido como ‘Sir Winston’, a quien en el pasado criticó duramente.

En conversación con el diario Trome, la presentadora de espectáculos aseguró que su esposo Alfredo Zambrano no tiene ningún negocio con la pareja de Sheyla Rojas.

“Mi esposo no hace negocios con Luis, es fácil de investigar y comprobar si quisieran comportarse como periodistas serios, solo son muy amigos”, aseguró Magaly Medina.

Magaly Medina, Sheyla Rojas y Antonio Pavón juntos en cena

Según explicó la presentadora de espectáculos, ella hizo su propia investigación y concluyó que la pareja de Sheyla Rojas no se encuentra vinculado a ningún trabajo ilícito, tal y como pensaba cuando lo conoció.

“Yo misma tuve que tragarme mis especulaciones cuando me puse a hacer averiguaciones serias. Es fácil especular cuando ignoras cosas, es irresponsable hacerlo. Soy muy estricta con las personas que dejo ingresar a mi entorno cercano”, precisó.

Sheyla Rojas le confiesa a Magaly que ha tenido propuestas para volver a la TV peruana.

“Si hubiera comprobado aquello que yo misma y otros especulaban, ten la seguridad de que hubiera apartado a mi esposo de ese grupo. No hacemos migas con personas de dudosa reputación”, añadió.

De esta manera, Magaly Medina defendió su cercanía con Sheyla Rojas, ya que Alfredo Zambrano y 'Sir Winston’ mantienen una sólida amistad, pero no comparten un negocio juntos.