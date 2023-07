La presentadora de espectáculos Magaly Medina empezó su programa del jueves 27 de julio de una forma peculiar, recordando las mejores etapas de su travesía en la televisión. Por si fuera poco, defendió a su programa de las críticas por no aportar un contenido cultural a la televisión peruana.

En estos días, “Magaly TV, la firme” presenta informes grabados con anticipación ya que la presentadora de espectáculos se encuentra de vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano.

“Estamos realmente recordando etapas muy buenas de este programa, etapas que los ha divertido y que a nosotros nos ha dado mucho motivo de raje y conversación”, contó la presentadora al iniciar su programa.

“Para que después no digan que este programa no aporta a la sociedad peruana, no, claro que no… Oye, ya son 25 años en un programa divirtiendo a la gente todas las noches, yo creo que ya soy patrimonio de la Nación. Feliz 27 por cierto a todos”, agregó.

Como se sabe, Magaly Medina puso un alto a su ajetreada vida en televisión para disfrutar de un viaje al lado de su esposo en Fiestas Patrias. La popular ‘Urraca’ se encuentra en Máncora disfrutando de las playas.

Melissa Klug viene disfrutando con mucha tranquilidad de su embarazo, fruto de su relación con Jesús Barco. La ‘Blanca de Chucuito’ y el futbolista se enteraron esta semana de que tendrán una mujercita. Con una íntima reunión, la pareja expresó su felicidad al saber el sexo de su bebé. (Fuente: América TV)