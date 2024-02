La conductora de televisión Magaly Medina explicó una vez más el motivo real por el que se moviliza con guardaespaldas armados y autos a prueba de ataques.

De ese modo, en la edición del 8 de febrero de su programa “Magaly TV la Firme”, la conductora aseguró haber recibido amenazas por parte de futbolistas a quienes les habría descubierto infidelidades.

“Yo tengo (seguridad privada) por los jugadores del fútbol que yo ampayaba, ellos me hacían llegar amenazas, estaban rodeados de gente no tan santa, de gente a la que había que temerle”, dijo la Urraca.

Tras ello, agregó diciendo: “Hasta que descubrimos que una vez, un jugador de fútbol, un informante de dentro de una zona bien brava del Callao, nos dijeron que me habían mandado a asustar”.

CONOCE MÁS: Estas son las pruebas que mostró Magaly TV La Firme sobre vinculo entre Christian Cueva y Pamela Franco

Protegida por guardaespaldas armados “hasta los dientes”





No es la primera vez que Magaly Medina habla de las motivaciones por la que es resguardada. En noviembre del año pasado, durante la emisión especial por el aniversario de su programa, la comentarista también contó que recibía amenazas debido a su trabajo.

“Amenaza era lo que yo tenía en mi época, cuando yo empiezo a hablar mal de los jugadores, los comienzo a ampayar como borrachosos, infieles, comienzo a poner imágenes de ellos”, relató.

MÁS INFORMACIÓN: Magaly Medina y su mensaje a los dirigentes de Alianza tras encontrar a Cueva en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

En ese sentido, Medina complementó que tras ser alertada por la Policía de que su vida corría peligro, el canal en donde trabaja (ATV) le asignó una dotación de seguridad blindad para protegerla.

“Es ahí que yo me acostumbré a andar protegida, armados hasta los dientes, andan mis seguridades, pero era por eso, no era por la gente. En ese tiempo no dije nada, pero ahora que han pasado los años, puedo decirlo. A estos señores nunca les ha gustado que les saque la careta a la fuerza”, indicó.