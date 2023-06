La presentadora de espectáculos Magaly Medina respondió a la polémica en torno a su presunta amistad con Sheyla Rojas, personaje de la farándula a quien suele criticar en su programa. Al respecto, la popular ‘Urraca’ aseguró que no es amiga de la modelo, pero que su esposo si tiene una buena relación con Sir Winston.

En una reciente transmisión en vivo, a través de su cuenta de Instagram, Magaly Medina respondió las preguntas de algunos seguidores, entre ellas, uno que le preguntó si era amiga de Sheyla Rojas.

“No, no soy amiga de ella (Sheyla Rojas), mi esposo se ha hecho amigo de su novio a través de Antonio Pavón. Mi esposo es muy querendón, le ha caído bien, pero eso no me hace amiga de ella”, manifestó Magaly Medina en su declaración.

“Yo como esposa de mi esposo lo acompaño a sus cenas de negocios, almuerzos de trabajo, con sus clientes. Ahí, yo soy la esposa, no soy el personaje público. A veces no puedo separar el uno del otro, pero yo soy la esposa de él, si él me dice: ‘yo quiero ir con este señor allá’, no es mucho de mi agrado porque sabía que iba a tener muchas críticas”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina admitió que mantiene una relación cordial con el novio de Sheyla Rojas, a quien dijo que le “cae muy simpático”.

“Además, él me cae muy simpático. Yo siempre tengo ese olfato, esa intuición con los amigos de mi esposo. Cuando no me ha hecho caso le ha ido muy mal, mi intuición me hace conocer como pueden ser esas personas”, precisó Medina.

Como se recuerda, hace algunos días Magaly Medina protagonizó las portadas de los medios de espectáculos luego de ser captada en un viaje de amigos junto a su esposo Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston y Antonio Pavón. Cabe señalar que, anteriormente, Medina y Rojas ya han sido vistas juntas en la plaza de Acho.

