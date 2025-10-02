Magaly Medina sorprendió a todos al confirmar que, pese a vivir diversos inconvenientes, su continuidad en la televisión no está en suspenso. Al final de la edición del 1 de octubre de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos descartó los rumores de una eventual salida y reafirmó su continuidad en ATV.

Lejos de alimentar los rumores de una presunta salida de ATV, Magaly Medina fue contundente al reafirmar que no cambiará de casa televisora y resaltó que, si en algún momento decide retirarse, será por decisión propia.

“Nosotros nos despedimos por hoy, pero no se preocupen, que volvemos mañana, pasado. No me voy de la tele aún. No me voy de ATV aún. Por favor, dejen de cantar victoria; aquí estoy todavía”, aseguró Magaly Medina.

Periodista muestra supuesta carta notarial de Gustavo Salcedo. (Foto: Magaly TV: La Firme)

“Si me siento cansada, todos los días del año estoy cansada de todo, más aún del DJ, pero eso no quiere decir que me vaya a largar, me iré cuando yo quiera”, agregó la popular ‘Urraca’.

De esta manera, Magaly Medina puso punto final a los rumores en torno a una eventual salida de ATV y su presunto retiro de la televisión.

Periodista pide a todos sus televidentes que voten por el pan con chicharrón en la competencia de Ibai Llanos. (Foto: ATV)

Cabe resaltar que los rumores surgieron luego de que Magaly Medina ofreciera una entrevista en la que reflexiona sobre su trabajo y señala estar “muy cansada”, por lo que no tenía clara su continuidad el próximo año. “Eso de sacar adelante, y sin apoyo, un programa es por demás agotador”, dijo.