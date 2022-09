Magaly Medina lanzó una dura crítica contra Rafael Fernández, luego que negara haber contado que encontró a Christian Domínguez en la piscina de su casa y ‘mandoneando’ a su empleada.

La ‘Urraca’ no se guardó nada y arremetió contra el empresario al señalar que él contó esta anécdota frente a ella y otros dos miembros de su producción. “Lo escuché yo, mi productor y Naty Julca, éramos tres los que lo escuchamos, no solo yo”, enfatizó.

La figura de ATV dijo que no está segura que esta historia sea cierta, sin embargo, ella solo detalló lo que el empresario le contó detrás de cámaras frente a otras dos personas. En ese sentido, dijo que jamás pondría en tela de juicio su credibilidad.

“Lo de la piscina él lo contó. Si exageró Rafael Fernández no lo sabemos, si contó una versión que también le contaron a él, tampoco lo sabemos, lo que sí es cierto que yo no puedo alterar ni mentir una declaración por más que no esté grabada”, comentó.

En otro momento, Magaly Medina dejó entrever que Rafael Fernández le habría confesado más detalles de los motivos que provocaron el fin de su matrimonio, pero no los contará para no agravar su situación.

“Y eso que no he contado muchísimas más cosas que él nos contó en esa entrevista para ya no ser infidente, porque si contamos, Patrick (su productor), lo demás que me dijo, ya ardería Troya, ¿los mortificados como estarían?”, añadió .

