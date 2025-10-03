Magaly Medina protagonizó un incómodo momento en la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, donde interrumpió su programa en vivo para llamar la atención a su equipo de producción. Incluso advirtió que estaría dispuesta a abandonar el set si no respetan su trabajo.

La presentadora de espectáculos no toleró ser interrumpida mientras hablaba y se dirigió con una mirada seria a su equipo detrás de cámaras. Con un tono firme dijo: “O hablas tú, o hablo yo”.

“O hablas tú, o hablo yo. Así son las cosas en el programa. Ya todo el mundo sabe que cuando hablo, hablo sola acá”, expresó, con mirada desafiante, Magaly Medina.

“Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes”, agregó, notablemente molesta.

En otro momento de su queja, la popular ‘Urraca’ dejo en claro que su programa es con un solo conductor, sin animadores. “No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo”, resaltó.

Pese a este inconveniente, Magaly Medina continuó con la presentación de su programa. Cabe resaltar que, recientemente, la presentadora de espectáculos descartó que se vaya de ATV frente a los rumores de un presunto retiro de la televisión.