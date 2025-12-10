La más reciente edición de Magaly TV La Firme estuvo marcada por un tenso intercambio entre Johana Cubillas y Juan Ichazo, luego de que la conductora Magaly Medina los confrontara en vivo por la denuncia y el altercado que ambos protagonizaron frente a sus hijos. La disputa se reactivó tras la difusión de un video donde la modelo insulta a Macarena Vélez, actual pareja del argentino, durante una entrega de los menores.

El incidente ocurrió un día antes, cuando la hija del exfutbolista Teófilo “Nene” Cubillas discutió airadamente con Ichazo al verlo llegar con Vélez para recoger a los niños. En las imágenes, Johana expresa su molestia y dirige insultos hacia la exchica reality, hecho que generó un nuevo cuestionamiento sobre la relación entre los padres y el impacto emocional en los menores.

Durante el programa, Medina analizó inicialmente la denuncia presentada por Ichazo. En ese momento, el argentino se enlazó por videollamada y señaló que lo declarado por Johana ante la policía debía ser revisado judicialmente: “Un chico de cinco años no puede saber lo que es una amante, ¿no?” . Además, dijo que su expareja habría cambiado su versión: “Obviamente, ahora se está retractando porque no le conviene” . Cubillas respondió: “No estoy asustada” .

Johana pidió también ingresar a la llamada y apareció en pantalla. Medina le expresó que su declaración sobre las palabras atribuidas al menor era contradictoria con los registros televisivos: “Eso de que tú le digas a los policías: ‘Mi hijo vino corriendo y me dijo que no quiere ver a la amante de su padre’. O sea, eso es inverosímil” . Ante la consulta, la modelo admitió: “No, mis hijos le dicen Macarena” .

Conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo estalla en vivo durante enlace con Magaly Medina. (Foto: Captura de YT/Magaly TV: La Firme)

El intercambio se tornó más tenso cuando Medina le recordó un video enviado por la propia Johana, en el que se escucha a la modelo insistirle a su hijo con preguntas como: “¿Quieres ir con tu papá? Tu papá está ahí con Macarena” . La conductora cuestionó la actitud: “¿Cómo puede ser una mamá tan insensible de poner a su hijo en la postura de tener que elegir?” . Johana replicó: “Mi hijo decide lo que quiere hacer. Yo priorizo sus emociones” .

En otro momento, Medina retomó el video inicial: “Johana, es a ti a la que se te escucha insultar, a la que se te escucha gritar”. La modelo respondió: “Por supuesto, porque imagínate lo macabro que puede ser armar todo este show solamente para tener cinco minutos en tu programa” . Medina la interrumpió: “¿Me estás acusando a mí también de armar un show?” . Johana aclaró que se refería a Ichazo.

Cubillas reconoció: “Por supuesto que soy impulsiva. ¿Cómo no voy a ser impulsiva cuando se meten con mis hijos?” . Medina objetó: “Pero ¿quién se mete con tus hijos? Déjalos que vayan con la enamorada de su papá, ¿qué te importa?” .

La conversación llegó a su punto más crítico cuando Medina manifestó su molestia: “Pobrecitos tus hijos… Sana para que no tengas que manipularlos de una u otra manera” . Finalmente, la conductora dio por concluida la llamada señalando: “No quería darle la razón a Juan, pero debido a la actitud de ella tengo que hacerlo” .